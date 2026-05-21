فضيحة جديدة تضرب واشنطن .. «وصفات حلويات» غطاء لتهريب وثائق سرية من فريق التحقيق مع ترامب

عادت التحقيقات المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واجهة الجدل في واشنطن، بعد الكشف عن تفاصيل صادمة تتعلق بتهريب وثائق سرية بطريقة غير تقليدية داخل فريق عمل مرتبط بالتحقيقات الخاصة به.





ووفقاً للتقارير المتداولة، جرى استخدام ملفات تحمل عنوان «وصفات حلويات» كغطاء لإخفاء ونقل مستندات حساسة وسرية، في محاولة لإبعاد الشبهات عن عمليات تداول الوثائق داخل الدوائر المعنية بالتحقيقات.





وأثارت الواقعة موجة غضب وتساؤلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، خاصة أن القضية ترتبط بملفات شديدة الحساسية تخص الأمن القومي والتحقيقات الفيدرالية الجارية مع ترامب وعدد من المقربين منه.





وتسعى الجهات المختصة حالياً إلى تحديد المسؤولين عن عملية نقل الوثائق، ومعرفة ما إذا كانت هناك محاولات متعمدة لإخفاء معلومات أو عرقلة سير التحقيقات الرسمية. كما يجري فحص طبيعة المستندات التي تم تهريبها، ومدى خطورتها وتأثيرها المحتمل على مجريات القضايا القائمة.





وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه ترامب سلسلة من التحقيقات والضغوط القانونية والسياسية، ما يزيد من حدة الانقسام داخل الولايات المتحدة بين مؤيديه ومعارضيه.





ويرى مراقبون أن الكشف عن استخدام «وصفات الحلويات» كوسيلة تمويه يعكس مستوى غير مسبوق من السرية والتعقيد داخل الملفات المرتبطة بالقضية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تطورات قانونية وسياسية جديدة خلال الفترة المقبلة



