"وعيٌ يحمي… وانتماءٌ يبني".. ندوة بإعلام دمياط

اعلام دمياط
اعلام دمياط
زينب الزغبي

نظّم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بـالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية بعنوان «وعيٌ يحمي… وانتماءٌ يبني»، وذلك بالتعاون مع مديرية أوقاف دمياط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وبرعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، مشيرًا إلى أن التحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها ضرورة لحماية المجتمع من التأثيرات الفكرية الهدامة، وأن تعزيز الوعي يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي ومساندة جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن بناء الوعي السليم ضرورة وطنية لحماية الأمن المجتمعي من الأفكار الهدامة، مؤكدًا أن الانتماء الحقيقي للوطن يتجلى في السلوك اليومي للمواطن من خلال احترام القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع.

وشدد على أن الشباب يمثلون القوة الأساسية في بناء الدولة واستمرار تقدمها، وأن الرجوع إلى المصادر الرسمية في تلقي المعلومات واجب ديني ووطني لحماية الوعي العام وصون استقرار الوطن.

كما أكدت الدكتورة سهام محارب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن تكاتف جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، مشيرةً إلى أن المشاركة في المبادرات الوطنية والعمل المجتمعي يسهمان في بناء الدولة الحديثة، وأن الإعلام يؤدي دورًا محوريًا في دعم القيم الإيجابية وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز مسار التنمية المستدامة.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على استمرار الجهود التوعوية وتكثيف اللقاءات التثقيفية، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير وترسيخ قيم الولاء والانتماء، خاصة بين الشباب باعتبارهم عماد المستقبل وشركاء التنمية.

