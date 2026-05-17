مكتبة مصر العامة تسجل نموًا في الأنشطة الثقافية خلال أبريل 2026

سجلت مكتبة مصر العامة – المكتبة الرئيسية وفرعيها بالزيتون والزاوية الحمراء أداءً متميزًا خلال شهر أبريل 2026، وتجاوزت بعض الأرقام المحققة في الشهر المماثل من العام الماضي أبريل 2025، لا سيما في مؤشرات الأنشطة والإعارة والمكتبة المتنقلة.

مكتبة مصر العامة – المكتبة الرئيسية أداء شهر أبريل 2026

بلغ عدد زائري المكتبة الرئيسية 28,822 زائرًا، في مؤشر يعكس استمرار الإقبال على خدمات المكتبة وأنشطتها المتنوعة، وبلغ إجمالي المقتنيات 162,297 مادة ثقافية، فيما وصل عدد المستفيدين النشطين من الخدمات إلى 32,698 مستفيدًا، وهو ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من موارد المكتبة وبرامجها الثقافية والمعرفية.

كما سجلت خدمات الإعارة 19,209 عمليات إعارة خلال الشهر، توزعت بين إعارة الاطفال بـ 6,031 وحدة، وإعارة الكبار بـ 6,208 وحدات، والاستخدام الداخلي بـ 3,744 وحدة، وفيما يتعلق بالإيرادات، حققت المكتبة دخلًا قدره 159,751 جنيهًا، في إطار دعم استدامة الأنشطة والخدمات المقدمة للجمهور.

وعلى مستوى الأنشطة، سجلت المكتبة قفزة نوعية ملحوظة إذ حققت 291 نشاطًا مقارنةً بـ 161 نشاطًا في أبريل 2025، بنسبة نمو تجاوزت 80%، وتنوّعت الفعاليات بين الأنشطة الثقافية والأنشطة رفيعة المستوى، وأنشطة الاطفال، والأنشطة الاليكترونية، كما شهدت الدورات التدريبية ارتفاعًا لافتًا من 95 دورة في أبريل 2025 إلى 163 دورة في أبريل 2026، ما يعكس اهتمام الجمهور المتنامي بتنمية المهارات اللغوية والتكنولوجية واكتساب المعرفة.

وسجلت المكتبة المتنقلة أداءً إيجابيًا في مؤشري الأنشطة والإعارة، إذ ارتفعت أنشطتها من 5 أنشطة في أبريل 2025 إلى 18 نشاطًا في أبريل 2026 بنسبة نمو تجاوزت 260%، فيما ارتفعت إعاراتها المتنقلة من 2,454 إعارة إلى 3,217 إعارة بنسبة نمو بلغت 31%، وذلك خلال 9 زيارات ميدانية.

ويؤكد هذا الأداء التزام المكتبة بدورها الثقافي والتعليمي كمؤسسة رائدة في نشر الوعي والمعرفة وخدمة المجتمع.

مكتبة مصر العامة – فرع الزيتون أداء شهر أبريل 2026

واصلت مكتبة مصر العامة – فرع الزيتون أداءها الإيجابي خلال شهر أبريل 2026، حيث استقبلت 9,436 زائرًا، ما يعكس استمرار تفاعل المجتمع المحلي مع أنشطة وخدمات المكتبة.

وبلغ إجمالي المقتنيات 41,903 مادة ثقافية، فيما بلغ عدد المستفيدين النشطين 7,730 مستفيدًا، وسجل الفرع 7,056 عملية إعارة خلال الشهر، توزّعت بين إعارة الاطفال بـ 1,875 ، وإعارة الكبار بـ 1,230 ، والاستخدام الداخلي بـ 2,241 ، مقابل 5,890 عملية إعارة في أبريل 2025، بنسبة نمو تجاوزت 19%.

وحقق الفرع معدل دوران للمقتنيات بلغ 3.33، وهو معدل مرتفع يدل على رواج مقتنيات المكتبة. وحققت المكتبة دخلًا قدره 42,634 جنيهًا، في إطار دعم البرامج والأنشطة المختلفة.

وشهدت أنشطة الفرع نموًا ملحوظًا إذ بلغت 162 نشاطًا مقارنةً بـ 94 نشاطًا في أبريل 2025 بنسبة نمو تجاوزت 72%، تنوعت تلك الأنشطة ما بين أنشطة الكبار وأنشطة للأطفال إلى جانب الأنشطة الإليكترونية المقدمة من خلال الإنترنت، وعلى صعيد المكتبة المتنقلة، برز تطوّر استثنائي في مؤشر الإعارة المتنقلة التي قفزت من 748 إعارة في أبريل 2025 إلى 1,710 إعارات في أبريل 2026، بنسبة نمو تجاوزت 128%، فيما ارتفعت الزيارات الميدانية من 10 إلى 13 زيارة.

ويأتي هذا الأداء في إطار حرص فرع الزيتون على تعزيز دوره كمركز ثقافي يخدم المجتمع المحلي ويدعم الحركة الثقافية بالمنطقة.

مكتبة مصر العامة – فرع الزاوية الحمراء أداء شهر أبريل 2026

حققت مكتبة مصر العامة – فرع الزاوية الحمراء أداءً جيدًا يجنح إلى التوازن خلال شهر أبريل 2026، حيث بلغ عدد الزائرين 18,658 زائرًا، في إطار استمرار تقديم الخدمات الثقافية والمعرفية للجمهور.

وسجل إجمالي المقتنيات 106,542 مادة ثقافية، فيما بلغ عدد المستفيدين النشطين 10,383 مستفيدًا، وتجاوزت عمليات الإعارة 6,510 عمليات خلال الشهر، توزّعت بين إعارة الاطفال بـ 1,978 وحدة، وإعارة الكبار بـ 1,909 عملية ، والاستخدام الداخلي بـ 1,203 ، مقارنةً بـ 4,620 عملية إعارة في أبريل 2025، بنسبة نمو تجاوزت 40%.، وعلى صعيد الإيرادات، حقق الفرع دخلًا قدره 55,193.50 جنيهًا، بما يدعم تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة.

وتنوعت الأنشطة المقدمة بين فعاليات الانشطة الثقافية بـ 40 نشاطًا، وأنشطة الاطفال بـ 37 نشاطًا، ونشاطين في إطار برامج الأنشطة رفيعة المستوى، إلى جانب الأنشطة الاليكترونية؛ ليبلغ إجمالي الأنشطة 118 نشاطًا في مستوى مقارب لأبريل 2025 الذي سجل 121 نشاطًا، ويعكس هذا التنوّع حرص إدارة الفرع على تلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية داخل المجتمع.

وعلى صعيد المكتبة المتنقلة، سجل الفرع تحسنا بارزًا في مؤشر الإعارة المتنقلة التي قفزت من 443 إعارة في أبريل 2025 إلى 1,351 إعارة في أبريل 2026 بنسبة نمو تجاوزت 205%، فيما ارتفعت الزيارات الميدانية من 4 إلى 7 زيارات بنسبة نمو 75%، ونفّذت المكتبة المتنقلة 14 نشاطًا لجمهورها في المناطق المختلفة.

ويؤكد هذا الأداء استمرار فرع الزاوية الحمراء في القيام بدوره كمركز إشعاع ثقافي يسهم في دعم التنمية المجتمعية ونشر المعرفة.