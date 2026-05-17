محافظ القاهرة: مبادرة شارع الفن تعاون مشترك لنا مع أكاديمية الفنون

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن فاعليات مبادرة "شارع الفن" بمنطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين التى شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تدشينها ستستمر بصورة دورية أسبوعيًا أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن المبادرة تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة القاهرة وأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، والذي تم توقيعه تحت عنوان: "التعاون الفني المشترك ضمن استراتيجية جسور الإبداع لإتاحة الفنون واحتضان المواهب في ربوع القاهرة"، والذى يتضمن تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة "شارع الفن"، التي تستهدف تحويل شوارع العاصمة إلى منصات مفتوحة للإبداع والفنون، إلى جانب مشروع "كشك الموسيقى والفنون" لتقديم عروض موسيقية وفنية داخل الحدائق والمتنزهات العامة.

بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص للدعم الفني والتقني، وتأهيل المبدعين الشباب لسوق العمل الفني الاحترافي، بما يسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها، وتحويل الطاقات الإبداعية إلى قوة داعمة للتنمية والوعي المجتمعي.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر أن البروتوكول ينص على أن تتولى محافظة القاهرة توفير الدعم اللوجستي والمالي والتسويقي، وتأمين مواقع الفعاليات، واستخراج التصاريح اللازمة، فيما تتولى أكاديمية الفنون الإشراف الفني والأكاديمي، وإعداد البرامج والأنشطة الفنية، واختيار الكوادر والمواهب المشاركة، بما يضمن تقديم محتوى راقٍ يعكس الهوية الثقافية المصرية ويحافظ على التراث الوطني.

وأوضح محافظ القاهرة أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز دور الفنون في بناء الإنسان المصري وترسيخ الهوية الوطنية، بما يسهم في رفع مستوى الذوق العام واستعادة جمال الماضي، حينما كانت الحدائق والشوارع مسارح مفتوحة للفنون والأغاني الراقية التي ترتقي بالذوق العام.

وأكد محافظ القاهرة أن النشاط الثقافي أصبح من أسرع القطاعات نموًا، ومحركًا رئيسًا للنمو الاجتماعي، الأمر الذي جعله يحظى بأولوية ضمن استراتيجيات التنمية، لما له من دور محورى في دعم الثراء الثقافي، وتأسيس منظومة قيم إيجابية تحترم التنوع، وتعزز الانتماء والهوية الوطنية.

ومبادرة "شارع الفن" تأتى فى إطار تنفيذ أهداف "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، حيث تتضمن المبادرة إقامة فعاليات فنية وثقافية متنوعة، تشمل الرسم، والعزف، والغناء، والرقص، والرسم على الأرض، وفن عرائس الماريونت، والكاريكاتير، وذلك انطلاقًا من رؤية تستهدف إتاحة الفنون للجمهور في الفضاءات المفتوحة، والارتقاء بالذوق العام، وتنمية المواهب الشابة، وتفعيل التواصل المباشر مع المواطنين.