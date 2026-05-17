وكيل تعليم الفيوم: امتحانات النقل تسير بسهولة ويسر

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الدكتور خالد قبيصى أن امتحانات النقل تشير بسهولة ويسر ولم يتم رصد أى معوقات أو عراقيل تواجه أبناءنا الطلاب خلال فترة الامتحانات، كما لم يتم رصد أى شكاوى تذكر، لافتا إلى أنه قام بجولة داخل بعض المدارس واطمأن على سير وانتظام العمل داخل اللجان.

وأشار وكيل الوزارة -في تصريح له اليوم /الأحد/ لوكالة أنباء الشرق الأوسط- خلال متابعته سير وانتظام امتحانات النقل على مستوى المحافظة، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية إلى استمرار المتابعة اللحظية لغرفة العمليات المركزية بالمديرية، بجانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لرصد أي معوقات أو مشكلات والتعامل الفوري معها، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية.

أكد وكيل الوزارة، على ضرورة بدء الامتحانات في المواعيد المحددة بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة وهادئة للطلاب والطالبات، بما يتيح لهم أداء الامتحانات في سهولة ويسر، مع تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، وتوفير سبل الراحة والرعاية اللازمة لأبنائنا الطلاب، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع المتابعة المستمرة لسير العمل بجميع اللجان على مستوى المحافظة.