أخبار أسوان.. احتفالات بمكتبة مصر العامة وتجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاتنين الموافق: 1/6/2026.

شهدت مكتبة مصر العامة بأسوان أجواء احتفالية مميزة؛ في إطار استمرارها بالاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة نهلة الأنصارى مديى المكتبة وسط مشاركة واسعة من الأسر والأطفال ورواد المكتبة.

ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل لدعم الأنشطة الثقافية والفنية والمجتمعية، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بضرورة تنظيم الفعاليات الهادفة لتنمية الوعى الثقافى وإكتشاف المواهب.

أبرز الفعاليات والأنشطة

وشهدت الاحتفالية تنفيذ ورشة فنية للأطفال باستخدام الصلصال، استهدفت تنمية المهارات اليدوية والإبداعية لدى الأطفال في أجواء تفاعلية وترفيهية، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من الأطفال وأسرهم، وأسهمت في إدخال البهجة والسرور على المشاركين.

https://www.elbalad.news/6989728

جهود متنوعة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها لتجهيز 216 لجنة إمتحانية لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، لإستقبال 30 ألف و213 طالب وطالبة بنظام (عام – لغات – رياضي – خاص – دمج)، خلال الفترة من 6 إلى 11 يونيو الجارى .

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والإطمئنان على تحقيق الجاهزية الكاملة لإنطلاق ماراثون إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية لعام 2025 / 2026 .

https://www.elbalad.news/6989236

قام الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، بجولة تفقدية داخل كلية العلوم لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات التي تستمر حتى 20 يونيو الجارى ، وذلك بحضور الدكتور عصام شعلان عميد الكلية.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية بمختلف كليات الجامعة، ومع استئناف امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

https://www.elbalad.news/6989258



