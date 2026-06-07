من الأسرة إلى الذكاء الرقمي.. مكتبات مصر العامة ترسخ صناعة الوعي وبناء الإنسان في المحافظات

في وقت تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، تواصل مكتبات مصر العامة أداء دورها الوطني والثقافي باعتبارها إحدى أهم منصات بناء الوعي وتنمية الإنسان، عبر برامج ومبادرات تجمع بين الثقافة والتعليم والتكنولوجيا والفنون، مستهدفة مختلف الفئات العمرية في المحافظات، ولم تعد المكتبات مجرد أماكن للقراءة والاطلاع، بل تحولت إلى مراكز مجتمعية متكاملة تسهم في إعداد أجيال أكثر معرفة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وشهدت الأيام الماضية حراكًا ثقافيًا وتعليميًا واسعًا داخل عدد من فروع مكتبات مصر العامة، حيث نظمت مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة منتدى طيبة الثقافي والأدبي تحت عنوان «الترابط الأسري في مواجهة التحديات»، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والثقافية والتربوية، الذين أكدوا أهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وحماية أفراده من التحديات الفكرية والاجتماعية المعاصرة.

وفي إطار الوصول بالخدمة الثقافية إلى مختلف التجمعات السكانية، واصلت المكتبة المتنقلة بالأقصر جولاتها الميدانية، حيث زارت مركز شباب البعيرات بإدارة شباب القرنة، مقدمة برامج توعوية وثقافية استفاد منها نحو 200 طفل وشاب، تضمنت التعريف بخدمات المكتبة، وندوات لحماية الطفل والتربية السليمة، إلى جانب ورش القراءة والواقع الافتراضي والمسابقات الثقافية.

وعلى صعيد مواكبة الثورة التكنولوجية، تواصل مكتبة مصر العامة بمطروح تنفيذ دبلومة «مهندس المستقبل لبرمجة الروبوت»، التي تستهدف الأطفال والناشئة بهدف تنمية مهارات البرمجة والتفكير المنطقي والإبداعي، فيما أعلنت مكتبة مصر العامة ببنها عن انطلاق دورة البرمجة بالبلوكات للمبتدئين، في خطوة تستهدف إعداد جيل قادر على التعامل مع أدوات العصر الرقمي.

كما أولت المكتبات اهتمامًا كبيرًا بتنمية المواهب الفنية والإبداعية لدى الأطفال، حيث شهدت مكتبة مصر العامة بأسوان انطلاق كورس الرسم للأطفال، بينما أعلنت مكتبة مصر العامة بالمنصورة عن دورة للرسم بالقلم الرصاص، إلى جانب تنظيم ورش فنية متنوعة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، أسهمت في تنمية الحس الفني والإبداعي لدى المشاركين.

وفي المجال التعليمي، واصلت مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة تقديم معسكرات التفوق والمراجعات النهائية للطلاب، دعمًا للعملية التعليمية وتحفيزًا للطلاب على تحقيق أفضل النتائج الدراسية، ضمن رؤية المكتبة لتعزيز دورها كشريك فاعل في دعم التعليم.

كما احتضن الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة بالأقصر أمسية ثقافية بعنوان «رحلة العائلة المقدسة إلى مصر»، بمشاركة متخصصين من جامعة الأقصر وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، في نموذج يعكس دور المكتبات في تعزيز الحوار الثقافي والتعريف بالتراث الحضاري المصري.

وشهدت مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة أيضًا احتفالية ثقافية وفنية حافلة، تضمنت فقرات للإنشاد الديني والعروض الاستعراضية والأنشطة التفاعلية، إلى جانب تنظيم ورشة متخصصة في التصوير الاحترافي بالموبايل، استهدفت تنمية المهارات الرقمية والإبداعية لدى المشاركين.

وتؤكد هذه الأنشطة المتنوعة أن مكتبات مصر العامة تمضي بخطى ثابتة نحو توسيع دورها التنويري والتنموي، عبر تقديم خدمات ثقافية وتعليمية عصرية تسهم في بناء الإنسان المصري، وترسخ قيم المعرفة والإبداع والانتماء، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان وصناعة المستقبل.