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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتح باب التسجيل | إعلان رسمي من مكتبة مصر العامة بأسوان لهذه الفئات

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعلنت مكتبة مصر العامة بأسوان عن فتح باب التسجيل فى برنامجها الصيفى الأكبر لعام 2026، والذى يضم أكثر من 50 برنامجاً تدريبياً ونشاطاً متنوعاً يستهدف تنمية مهارات وقدرات النشء والشباب بمختلف المراحل العمرية.

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة لتنظيم الفعاليات والأنشطة المتنوعة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

تنوع البرامج لتلبية مختلف الإهتمامات

وأكدت إدارة المكتبة أن البرنامج الصيفى تم تصميمه بعناية ليجمع بين التعلم والإبداع والترفيه وبناء الشخصية، حيث يشمل مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة التى تواكب متطلبات العصر وتلبى مختلف الإهتمامات.

برامج التكنولوجيا والذكاء الإصطناعى

ويتضمن البرنامج العديد من الدورات المتخصصة فى مجالات التكنولوجيا الحديثة، من بينها الذكاء الإصطناعى، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والبرمجة للأطفال، ولغة Python، وتصميم المواقع الإلكترونية، والجرافيك، والتسويق الإلكترونى، والحاسب الآلى.

تعزيز المهارات اللغوية والثقافية

كما يتيح البرنامج فرصاً لتعلم اللغات الأجنبية المختلفة، وتشمل اللغة الإنجليزية والألمانية والكورية والإسبانية، بالإضافة إلى معسكر اللغة الفرنسية للأطفال، بما يسهم فى تعزيز المهارات اللغوية والثقافية للمشاركين.

تنمية الإبداع والتميز العقلى

ويضم البرنامج مجموعة من الأنشطة الموجهة لتنمية القدرات الذهنية والإبداعية، مثل معسكر الإبداع، والحساب الذهنى، والفيديك ماث، وبرامج الإعلام للصغار والكبار، وتصميم المدن والمنشآت، وريادة الأعمال.

دعم المواهب الفنية والثقافية

وفى إطار دعم المواهب المختلفة، يوفر البرنامج عدداً من الأنشطة الفنية والهوايات المتنوعة، من بينها الرسم، والخط العربى، والكروشيه، والأميجرومى، وصناعة شنط الخرز اليدوية، والشطرنج، فضلاً عن برامج الفنون المسرحية وفريق الحكى والموسيقى العربية والتراثية.

برامج تعليمية ودينية وتنمية ذاتية

كما يشمل البرنامج عدداً من البرامج التعليمية والدينية، مثل نور البيان، والبلاغة، والنحو للأطفال، وحلقات القرآن الكريم، والأنشطة الدينية التفاعلية، إلى جانب برامج إعداد المدربين (TOT)، والعلاقات العامة، والإدارة، وتنمية المهارات الشخصية.

معسكرات كشفية ومبادرات مجتمعية

ويتضمن البرنامج أيضاً معسكرات وأنشطة كشفية متنوعة، منها معسكر الكشافة، وHappy Explorers Camp، والمخيم الفلكى للأطفال، بالإضافة إلى مبادرة "بإيدينا" المخصصة للأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم المجتمعى.

تعزيز الهوية الوطنية والإنتماء

وفى إطار ترسيخ قيم الإنتماء والوعى الحضارى، أطلقت المكتبة برنامج التوعية الأثرية "أسوان بوابة الحضارة" مجاناً، لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ أسوان العريق وتراثها الحضارى المتميز.

فعاليات مجانية لخدمة الأسرة والمجتمع

كما يتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات المجانية، أبرزها جلسات التوعية بالتغذية الصحية التى تستهدف جميع أفراد الأسرة، بما يسهم فى نشر الثقافة الصحية وتعزيز أنماط الحياة السليمة.

فتح باب الحجز وأولوية التسجيل

وأعلنت مكتبة مصر العامة بأسوان أن الحجز متاح حالياً بقسم الحسابات بمقر المكتبة، مع التأكيد على أن الأماكن محدودة، وأن أولوية المشاركة ستكون بأسبقية الحجز.

دعم بناء الإنسان وصناعة المستقبل

وأكدت إدارة المكتبة أن برنامج صيف 2026 يأتى انطلاقاً من الإيمان بأن بناء الإنسان يبدأ باكتشاف موهبته وتنمية قدراته، بما يمنح أبناء أسوان فرصاً حقيقية للتعلم والإبداع واكتساب المهارات اللازمة لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً.

تواصل مكتبة مصر العامة بأسوان جهودها فى دعم بناء الإنسان وتنمية قدرات النشء والشباب من خلال إطلاق برنامجها الصيفى الأكبر لعام 2026، الذى يضم أكثر من 50 برنامجاً تدريبياً ونشاطاً متنوعاً فى مجالات التكنولوجيا واللغات والفنون والمهارات الحياتية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية أسوان 2040 ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

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