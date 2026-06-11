في اجتماع موسع.. محافظ أسوان يتابع تحسين الخدمات بقرى العون الغذائي

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً مع مسئولى الجهات التنفيذية المختصة، وذلك عقب جولته الميدانية التى قام بها أمس بقرى العون الغذائى التابعة لوزارة الزراعة والمقامة على ضفاف بحيرة ناصر ، للوقوف على الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين الخدمات وتلبية مطالب الأهالى .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين



وأكد محافظ أسوان على أهمية سرعة التعامل مع الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة الميدانية، واتخاذ الإجراءات الفورية لتطوير مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمقيمين بهذه القرى بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتوفير حياة كريمة لهم ، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الحلول المطلوبة على أرض الواقع.



متابعة قطاع التربية والتعليم



شدد المهندس عمرو لاشين على مسئولى التربية والتعليم بمنع قبول التحويلات لأى طالب إلى مدرسة كلابشة الابتدائية والإعدادية المشتركة ، مع تطبيق القرارات الوزارية المنظمة.

كما شدد المحافظ على منع قبول التحويلات لطلاب من خارج نطاق المدارس المحددة، وتطبيق القواعد المنظمة لذلك، بالإضافة إلى تعميم الإجراءات على مدارس مدينة أبو سمبل السياحية، وعدم أداء أى طالب من خارج هذه القرى للامتحانات حفاظاً على سلامة الطلاب وتجنباً لمشقة الانتقال اليومية.

جهود متنوعة



متابعة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي



وكلف محافظ أسوان مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمرور على محطات مياه الشرب بقرى "كلابشة القديمة، وكلابشة الجديدة، وبشاير الخير، وتوماس وعافية، وجرف حسين"، لمراجعة منظومة التشغيل ورفع كفاءة المحطات، مع سرعة إجراء أعمال الصيانة والإصلاح للمعدات والمواتير المعطلة لضمان انتظام ضخ المياه للمواطنين.

ووجه بضرورة التنسيق مع قطاع الكهرباء لتفعيل تشغيل محطات المياه بالطاقة الشمسية وربطها بمحطات الديزل المتواجدة بالقرى، بما يسهم فى زيادة القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالى.

دعم الخدمات الصحية والطبية



وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية توفير كافة الأمصال والأدوية اللازمة داخل قرى العون الغذائى للتعامل مع أى حالات طارئة، مع دعم الوحدات الصحية بالأطباء وهيئة التمريض بنظام التناوب لضمان إستمرار تقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بالشكل المطلوب.

إيفاد القوافل الطبية التى تضم جميع التخصصات إلى قرى العون الغذائى لإجراء الكشوفات ، وتقدير الخدمة والرعاية الطبية والعلاجية للأهالى بشكل كامل.



التنسيق التنفيذي ورفع كفاءة الخدمات



وأشار المحافظ إلى أن هذه التحركات تأتى فى إطار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة تنفيذ الحلول الواقعية للمشكلات التى تم رصدها خلال الجولات الميدانية، بما يعكس حرص المحافظة على الإستجابة الفعالة لمطالب الأهالى.



متابعة مستمرة لتحقيق حياة كريمة



ووجه المهندس عمرو لاشين بإستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ، ورفع تقارير دورية بما تم إنجازه، لضمان تحقيق المستهدف من تحسين الخدمات بقرى العون الغذائى، ودعم جهود الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وتواصل محافظة أسوان جهودها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وجه محافظ أسوان بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة بقرى العون الغذائى عقب جولته التفقدية، بالتنسيق بين قطاعات التربية والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات الأهالى.