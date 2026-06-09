مكتبة مصر العامة تفتح أبواب المعرفة.. معرض للكتاب بأسعار رمزية يومي 12 و13 يونيو

تنظم مكتبة مصر العامة بالدقي يومي الجمعة والسبت الموافقين 12 و13 يونيو 2026 معرضًا لبيع الكتب بأسعار رمزية، وذلك في إطار دورها الثقافي الرامي إلى نشر المعرفة وتشجيع القراءة بين مختلف فئات المجتمع.

ويتيح المعرض للجمهور فرصة اقتناء الكتب الزائدة عن احتياجات المكتبة بأسعار رمزية، بما يسهم في إتاحة المعرفة أمام أكبر عدد من القراء، ودعم ثقافة القراءة والاطلاع.

ويقام المعرض في حديقة مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن في 4 شارع جمال حمدان (الطحاوية سابقًا) المتفرع من شارع النيل بمحافظة الجيزة، على أن تبدأ الفعاليات يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الكتب في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والعلوم والمعارف العامة، بما يلبي اهتمامات القراء من مختلف الأعمار والفئات الثقافية.

وأكدت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة، ضرورة إبراز بطاقة العضوية عند الشراء، مشيرة إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع جمهور المكتبة وتشجيعهم على اقتناء الكتب والاستفادة من المحتوى الثقافي والمعرفي المتاح.

ومن المنتظر أن يشهد المعرض إقبالًا من محبي القراءة والباحثين عن الكتب المميزة، خاصة في ظل الأسعار المخفضة التي تتيح فرصة الحصول على عناوين متنوعة بتكلفة مناسبة، بما يعزز من مكانة الكتاب كوسيلة أساسية للمعرفة والتنوير.

