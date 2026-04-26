وكيل تعليم بني سويف يتفقد مدرسة ابتدائية في تزمنت الشرقية

تفقد الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف في جولة مفاجئة بمدرسة المرحوم محمود بطران الابتدائية بقرية تزمنت الشرقية، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية

لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على مستوى الأداء داخل الفصول.



دخل وكيل تعليم بني سويف عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على نسب حضور الطلاب، وانتظام شرح المناهج وفق الخطة الزمنية المحددة، كما تابع مستوى التفاعل داخل الحصص، مؤكدًا على أهمية تفعيل الأنشطة التعليمية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب.



كما اطّلع على كتاب التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين، حيث راجع مدى دقة تسجيل الدرجات، وتأكد من مطابقتها مع مستويات الطلاب الفعلية داخل الفصول، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والدقة في رصد الدرجات بما يحقق العدالة بين الطلاب ويعكس مستوى التحصيل الدراسي الحقيقي.



كما راجع دفاتر التحضير وسجلات المتابعة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية في إعداد الدروس، وتحقيق الانضباط داخل المدرسة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.



ووجّه وكيل تعليم بني سويف إدارة المدرسة بضرورة المتابعة اليومية لنسب الغياب، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور إيهاب فوزي مدير المدرسة