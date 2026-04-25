بنسبة 100%.. اكتمال محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بكوم أبو راضي في بني سويف

أعلنت إدارة المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة وربط المنظومة بالكامل بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف م³/يوم في مرحلتها الأولى.

وفي هذا السياق، تقدم اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بالشكر إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مثمنًا جهودها، مؤكدًا أن تكاتف هذه الجهات والعمل بروح الفريق الواحد أسهم في إنجاز المشروع وفق المواصفات المطلوبة وفي توقيت مناسب، بما يدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الصناعة.



وأوضحت مديرة المنطقة دعاء هلال أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية داخل المنطقة الصناعية، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المنفذة، وأن تضافر الجهود بين مختلف الأطراف ساهم في خروج المشروع بهذا الشكل المتكامل، وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.



وأضافت أن المحطة تعتمد على نظام المعالجة الثنائية، بما يسهم في معالجة مياه الصرف بشكل آمن ومطابق للمواصفات، ويعالج التحديات السابقة التي كانت تواجه المنطقة، خاصة ما يتعلق بمشكلات الصرف، فضلًا عن تحسين بيئة العمل داخل المجمع الصناعي.



وأشارت إلى أن المشروع التزم بالجدول الزمني المحدد، حيث بدأت الأعمال في 7 مايو 2023، وتم الانتهاء من التنفيذ والربط الكامل خلال أبريل 2026، لتدخل المنظومة مرحلة التشغيل الفعلي.



وأكدت أن تشغيل المحطة سيحقق آثارًا إيجابية ملموسة، من بينها إنهاء مشكلات الصرف بالمناطق المحيطة، وتحسين الوضع البيئي، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، بما يدعم استدامة النشاط الصناعي داخل المنطقة.

