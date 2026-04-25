نائب محافظ بني سويف يناقش جهود دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

قافلة طبية ببني سويف

 استعرض السيد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف والمشرف العام على وحدة السكان، تقريراً شاملاً يرصد إنجازات الوحدة في محور الرعاية الصحية والصحة الإنجابية خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2026.

ويعكس هذا التقرير تضافر الجهود والتعاون الوثيق بين وحدة السكان المركزية بقيادة  محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان المركزية ومقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة وبين الأجهزة التنفيذية والطبية ممثلة في مديرية الشؤون الصحية برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام التأمين الصحي.

و شهدت الفترة السابقة طفرة قياسية في تقديم الخدمات الطبية عبر المبادرات الرئاسية، حيث نجحت الحملات في فحص 22,000 سيدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقديم خدمات الفحص للأورام السرطانية لـ 10,232 مواطناً، بالإضافة إلى استفادة 7,500 مواطن من خدمات مبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة.

 كما شملت المجهودات تقديم الرعاية الصحية لـ 2,274 سيدة لضمان ولادة آمنة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، وإجراء فحص السمع لـ 3,701 طفل من حديثي الولادة، وتقديم الخدمات الطبية لـ 600 مسن، فضلاً عن فحص 2,430 من المقبلين على الزواج طبياً وتوعوياً.

وعلى صعيد النشاط التوعوي والميداني، نفذت سلسلة من الندوات التثقيفية المتخصصة بمشاركة نخبة من الأطباء، حيث تم تنظيم فعاليات حول سرطان عنق الرحم وصحة المرأة لـ 335 مستفيداً، وندوات عن مرض الصرع عند الأطفال لـ 180 ولي أمر.

كما سجل شهر مارس ذروة النشاط بـ 14 ندوة استهدفت 2,200 مواطن في عيادات إهناسيا والصحة المدرسية للتوعية بمخاطر السمنة وأهمية الكشف الدوري عن سرطان الثدي، وصولاً إلى شهر أبريل الذي شهد توعية 340 شخصاً بمرض الهيموفيليا وطرق علاجه، ليبلغ إجمالي المستفيدين من الندوات التوعوية وحدها 3,055 مواطناً.

وفي إطار التحول الرقمي والمسح الميداني، أتمت الفرق العمل بمبادرة المسح النهجي التدريجي مستهدفة 620 أسرة، فيما وصل إجمالي الملفات الصحية العائلية المفتوحة بوحدات التطوير إلى 49,100 ملف.

وأكد السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف ،أن هذا التكامل يهدف في المقام الأول إلى خفض معدلات النمو السكاني غير المنضبط وتحسين جودة حياة المواطن السويفي، مشيراً إلى أن وحدة السكان تعمل كحلقة وصل فعالة بين الصحة والتأمين الصحي والمجتمع المدني الذي يعمل في القطاع الطبي، لضمان وصول هذه الخدمات لجميع القرى والنجوع بالمحافظة.

تم ذلك كله بفريق عمل منسقي السكان بمديرية الصحة والتأمين الصحي ومتابعة فريق وحدة السكان بالمحافظة : د. مريم ثروت منسق السكان بمديرية الصحة ، د. دعاء صفوت منسق السكان بالتامين الصحي ، وفريق عمل وحدة السكان بالمحافظة : نيرة نبيل ، هاجر حسين ، ندا فتحي ، هبة مصطفي ، نهلة حمدي مصطفى.

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

