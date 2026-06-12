لماذا فقد كثيرون الشعور بالرضا في عصر السوشيال ميديا؟.. فيديو

كشف الشيخ وليد عرفة، من علماء وزارة الأوقاف، أهمية القناعة والرضا في حياة الإنسان، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والانفتاح الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، التي جعلت الجميع يقارن حياته بحياة الآخرين.

وأضاف وليد عرفة، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالرضا بقسمة الله تعالى، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى عادل في تقسيم الأرزاق، وأنه منح كل إنسان ما يلائمه ويصلحه في حياته.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطى بعض الناس الصحة، ومنح آخرين المال أو الجمال أو غيرها من النعم، مؤكدًا أن على الإنسان أن يكون راضيًا وقنوعًا بما قسمه الله له، لأن الأرزاق والنعم كلها بيد الله تعالى ومقدرة لكل إنسان.

وأوضح أن الرضا والقناعة لا يتعارضان مع الطموح، لافتًا إلى أن الرضا عمل قلبي وكذلك القناعة، بينما الطموح عمل عقلي، وهو ما يجعل الإنسان يسعى ويجتهد لتحقيق أهدافه دون أن يفقد رضاه بما قسمه الله له.



