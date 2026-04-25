تموين بني سويف يضبط 338 مخالفة خلال أسبوع

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف ،عدة حملات تفتيشية،في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

وتضمن تقرير جهود مديرية التموين،والذي أعده وكيل الوزارة المهندس محمد عبد الرحمن،الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 18إلى 24أبريل الجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.

حيث أسفرت الحملات على المخابز البلدية، تحرير 196مخالفة تنوعت ما بين : إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة بيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف،توقف عن الإنتاج، وعدم وجود ماكينة صرف ،عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدم وجود ميزان معتمد.

وتم تحرير 36مخالفة لبدالين تموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، 27مخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري و7مخالفات في مجال المواد البترولية، 37مخالفة لمنشآت لعدم وجود شهادة صحية سارية، و32مخالفة لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 مخالفات لممارسة أنشطة بدون ترخيص أو سجل تجاري.