قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الهجوم على الكويت .. البحرين توجه طلبا عاجلا إلى العراق
أحمد حسن: جمهور الزمالك هو بطل الدوري في الموسم الحالي
ثابت عند52.61 جنيها .. أعلي سعر دولار في السوق الرسمي اليوم
اعتراف مفاجئ من نتنياهو يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان.. والتقرير الطبي يحسم الجدل حول حالته الصحية
كل ما تريد معرفته عن زيكر 001 موديل 2026 الجديدة
احذر قبل فوات الأوان.. ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
قاليباف : الحرب المالية هي الخط الأمامي في مواجهة أمريكا
لبنان .. ارتفاع شهداء الانتهاكات الإسرائيلية لـ 15 شخصا
إعلان وفاة المستشار أحمد أبو الفتوح وتحديد موعد الجنازة
صدمتها سيارة .. مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق في الدقهلية
أحمد حسن: النيجيري أكينتولا مرشح لخلافة ديانج في الأهلي
غزة: ارتفاع عدد شهداء الشرطة منذ وقف إطلاق النار إلى 31 شخصاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إعلام بني سويف تطلق مجلة سيرة لدعم الهوية المصرية ضمن مشروعات التخرج

في إطار دعم الإبداع الطلابي وتعزيز الانتماء الوطني، أطلق طلاب المستوى الرابع بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشروع تخرجهم في صورة مجلة صحفية متكاملة بعنوان "سيرة"، وذلك ضمن مشروعات التخرج للعام الجامعي 2025/2026.

جاء إطلاق المشروع تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ممدوح مكاوي، عميد كلية الإعلام، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة فاطمة فايز رئيس قسم الصحافة، بينما تم تنفيذ المشروع تحت إشراف أكاديمي ومهني ضم كلاً من الدكتورة فاطمة الأباصيري، مدير العلاقات العامة بالكلية، والدكتورة يسرا عكوش، المدرس بقسم الصحافة، والدكتورة سارة ماهر، المدرس بقسم الصحافة، إلى جانب الدكتور طه صلاح المدرس المساعد بالقسم.

وتهدف مجلة سيرة إلى دعم الهوية المصرية وإبراز التنوع الثقافي والحضاري الذي تتميز به مصر، من خلال تقديم محتوى صحفي يعكس عادات وتقاليد المجتمع المصري بمختلف بيئاته، بداية من الإسكندرية شمالاً وصولاً إلى النوبة وأسوان جنوباً، مروراً بالمجتمعات البدوية والصعيدية.

وتتضمن مجلة "سيرة" أربعة أبواب رئيسية، تشمل بابًا خاصًا بالنوبة، وآخر بالصعيد، وثالثًا بالبدو، ورابعًا عن الوجه البحري، حيث يسلط الضوء على خصوصية هذه المنطقة من حيث العادات والتقاليد والحياة اليومية، وما تتميز به من طابع زراعي وثقافي يعكس روح الريف المصري، بما يحمله من قيم الترابط الأسري والبساطة والهوية الممتدة عبر التاريخ.

ولم يقتصر المشروع على النسخة المطبوعة فقط، بل حرص الطلاب على تقديم نسخة إلكترونية تفاعلية، تتضمن مقاطع فيديو قصيرة من الأماكن التي قاموا بزيارتها ميدانيًا، بهدف نقل صورة حية وواقعية عن تلك البيئات، وتعزيز تجربة الجمهور مع المحتوى.

ويرتكز المشروع على شعار "يجمعنا النيل رغم اختلاف اللهجات"، في دلالة على وحدة الشعب المصري رغم تنوعه الثقافي، وهو ما يعكس رؤية الطلاب في تقديم عمل صحفي يجمع بين المهنية والبعد الإنساني والوطني.

بني سويف اعلام بني سويف جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

صورة من الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد