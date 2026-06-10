منافس مصر.. إصابة نجم بلجيكا في التدريبات قبل افتتاحية المونديال

سادت حالة من الغموض حول موقف مهاجم منتخب بلجيكا جيرمي دوكو من المشاركة في مباراة مصر القادمة في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

وغادر جيريمي دوكو تدريب المنتخب البلجيكي بسبب شعوره ببعض الانزعاجات وأنهى تدريبه بعد أقل من ساعة وتلقى العلاج

ومن المتوقع أن يكون الانزعاج طفيفًا، ويتمكن دوكو من استئناف التدريب الجماعي قريبًا ولا يوجد خطر حول غياب جيريمي دوكو عن مباراة منتخب مصر بكأس العالم حسب تقارير الصحف البلجيكية.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا في افتتاح منافسات المجموعة يوم الإثنين 15 يونيو، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، التي تضم: منتخب بلجيكا، منتخب نيوزيلندا، منتخب إيران، منتخب مصر

ويسعى منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة العالمية، والاقتراب مبكرًا من حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.