منافس مصر.. دي بروين يخضع للتفتيش الأمني فور وصول بعثة بلجيكا إلى أمريكا للمشاركة في المونديال

خضع نجم منتخب بلجيكا كيفين دي بروين لإجراءات تفتيش أمنية اعتيادية فور وصول بعثة "الشياطين الحمر" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

دي بروين تحت التفتيش

وأظهرت الصور المتداولة دي بروين خلال خضوعه للتفتيش الأمني من قبل مسؤولي المطار، في مشهد يعكس الإجراءات الصارمة التي تطبقها السلطات الأمريكية على جميع الوفود المشاركة في البطولة العالمية، دون استثناء للنجوم أو الشخصيات الرياضية البارزة.

ووصلت بعثة المنتخب البلجيكي إلى مقر إقامتها استعدادًا لخوض منافسات المونديال، وسط حالة من التركيز والحماس قبل انطلاق البطولة التي يسعى خلالها المنتخب الأوروبي للذهاب بعيدًا والمنافسة على اللقب.

ويعد منتخب بلجيكا أحد منافسي منتخب مصر في كأس العالم 2026.