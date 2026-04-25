بني سويف.. تحصين 33 كلبًا في الشوارع للوقاية من السعار

في إطار جهود الدولة لحماية الصحة العامة والحد من مخاطر الأمراض المشتركة، تواصل مديرية الطب البيطري ببني سويف تنفيذ حملاتها الميدانية لتطعيم الكلاب الحرة، وذلك تفعيلًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.



وشملت الحملة عددًا من المناطق بمدينة بني سويف، من بينها محيط مدرسة الشهيد صفوت بالحي الثاني، ومدرسة الصفا والمروة شرق النيل، وخلف مساكن سوزان شرق النيل، حيث تم التعامل مع الكلاب المتواجدة بتلك المناطق بشكل آمن، وتطعيمها ضد مرض السعار.



وأسفرت الحملة عن تطعيم 33 كلبًا، بما يسهم في تقليل مخاطر العقر والحد من فرص انتقال المرض، في إطار خطة متكاملة تستهدف التغطية الشاملة لكافة مناطق المحافظة.



ونفذ الحملة فريق من أطباء مديرية الطب البيطري، ضم كلاً من: د. أحمد أبو الخير، د. بسمة كامل، د. رشا رمضان، وذلك ضمن جهود مستمرة للحفاظ على صحة المواطنين، مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الحيوانات.



وأكدت المديرية استمرار حملات التحصين والتطعيم تباعًا، حتى الانتهاء من تغطية كافة أنحاء المحافظة، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان.