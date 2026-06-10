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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعرف التردد المتاح لقناة الجزائرية الأولى الناقلة لـ 13 مباراة مجانا في المونديال

المكسيك وجنوب إفريقيا
المكسيك وجنوب إفريقيا
عبدالله هشام

أعلن التلفزيون الجزائري عن نقل 13 مباراة من منافسات بطولة كأس العالم 2026 بشكل مجاني بداية من مباراة الافتتاح.

وتنقل القناة الجزائرية الأرضية مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بشكل مجاني على القمر نايل سات بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وتتوجه أنظار العالم أجمع نحو ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، لإفتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 غدا الخميس 11 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بتنظيم مشترك بين المكسيك وأمريكا وكندا.

موعد مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا

وتنطلق مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا، في افتتاح بطولة كأس العالم يوم غدا الخميس  11 يونيو 2026، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تفاصيل عن القناة الجزائرية

اسم القناة على الرسيفر
Programme nationale HD
 11680  H 27500  التردد إفقي
ملحوظة هامة
القناة مشفرة بشفرة بيس Biss
الشفرة  : 1100001100000000

الملعب المباراة :  مكسيكو سيتي المكسيك
الخميس 11 يونيو  2026
الساعة  8:00 مساء بتوقيت الجزائر
الساعة  10:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية و العراق وقطر

التلفزيون الجزائري كأس العالم كأس العالم 2026 المكسيك وجنوب إفريقيا المكسيك وجنوب أفريقيا

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