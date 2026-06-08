تخليدا لذكراهم.. لاعبو إيران يصلون المكسيك بدبابيس تذكارية لضحايا الحرب

وصل المنتخب الإيراني المشارك في كأس العالم إلى المكسيك مرتدين دبابيس تذكارية تُخلّد ذكرى ضحايا الهجوم الصاروخي الدامي الذي استهدف مدرسة ابتدائية في بداية الحرب في الشرق الأوسط.

وارتدى اللاعبون دبابيس ذهبية اللون تحمل الرقم "168" على ستراتهم لدى نزولهم من الطائرة يوم الأحد في تيخوانا، المكسيك.

ويشير هذا الرقم إلى الضحايا، ومعظمهم من الأطفال، الذين سقطوا في غارة جوية في 28 فبراير، يُرجّح أن تكون الولايات المتحدة هي من شنّتها، حيث استهدفت المدرسة في ميناب جنوب إيران.

وأشارت السفارة الإيرانية في المجر، اليوم الاثنين، إلى هذه الدبابيس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى ميناب.

كان المنتخب الإيراني قد أحيا ذكرى الهجوم على المدرسة، التي كانت تقع بالقرب من قاعدة للحرس الثوري، قبل مباراة ودية في مارس في أنطاليا، تركيا.

ورفع اللاعبون حقائب مدرسية وردية وأرجوانية اللون أثناء عزف النشيد الوطني.

ولم تعلن الولايات المتحدة ولا إسرائيل مسؤوليتهما عن الهجوم على المدرسة، الذي تعرّض لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

ويُجري الجيش الأمريكي تحقيقًا في الحادث، وقد صرّح بأنه لن يستهدف المدنيين أبدًا.

وانتقل الوفد الإيراني على متن طائرة خاصة من أنطاليا يوم السبت إلى تيخوانا، بعد تغيير خططهم في اللحظات الأخيرة قبل أسبوعين لاستخدام المكسيك كقاعدة تدريبية بدلًا من توسان، أريزونا.

مجموعة مصر

ويستعد المنتخب الإيراني لخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة، التي أخرت إصدار تأشيرات اللاعبين، ورفضت منح بعضها لأعضاء الوفد المرتبطين بالحرس الثوري.

ومع ذلك، لم يتضح بعد متى سيُسمح للمنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة قبل مباراته الافتتاحية في 15 يونيو في إنجلوود بالقرب من لوس أنجلوس، حيث سيواجه نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يعود المنتخب الإيراني إلى تيخوانا بين المباريات، ثم يتوجه إلى إنجلوود في 21 يونيو لمواجهة بلجيكا، قبل أن يتوجه إلى سياتل لمواجهة مصر في 26 يونيو.

ويمكن أن يلتقي المنتخبان الإيراني والأمريكي في دور الـ32 يوم 3 يوليو على ملعب دالاس كاوبويز في أرلينجتون، تكساس، إذا احتل كلا الفريقين المركز الثاني في مجموعتيهما.