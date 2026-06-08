أعلنت إيران، رفع القيود عن الرحلات الجوية وعودة أنشطة الطيران تدريجيا لمسارها الطبيعي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين إن "إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة علينا، وهذا أمر لا يُطاق ولا يُقبل بالنسبة لي".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أول كلمة له منذ استئناف الضربات بين تل أبيب وطهران "لقد ظنوا أنهم سيطلقون النار من الأراضي اللبنانية والإيرانية باتجاه إسرائيل، وأننا لن نتحرك، هذا لم يحدث ولن يحدث، ليس في عهدي".

وأوضح نتنياهو أنه: "في الوقت الراهن، هذه الجبهة تحت السيطرة.. إذا ارتكب النظام الإيراني خطأً وهاجمنا مجدداً، سوف نرد بقوة".