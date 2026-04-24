احتفالًا بذكرى تحرير سيناء.. ماراثون للدراجات على كورنيش بني سويف| صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف ومنطقة الدراجات ببني سويف، ماراثونًا للدراجات الهوائية على كورنيش النيل احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء المجيد.

شهد الماراثون مشاركة كبيرة من الأطفال والشباب والفتيات وكبار السن، الذين حرصوا على رفع الأعلام المصرية احتفالًا بذكرى تحرير سيناء المجيدة.

انطلق الماراثون من بداية كورنيش النيل أسفل كوبري النيل وبطول طريق الكورنيش والعودة مرة أخرى إلى مديرية الشباب والرياضة، وسط تأمين من مديرية أمن بني سويف وإدارة المرور.

حضر الماراثون هشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد عبدالمنعم رئيس منطقة بني سويف للدراجات، وهاني فتحي نائب رئيس المنطقة، والدكتورة نورهان السيسي عضو مجلس إدارة المنطقة، وعبدالله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية، وغادة شحاتة المدير التنفيذي لمنطقة الدراجات،ودكتورة ريم المالكى بكلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف.

وقال الدكتور محمد عبدالمنعم رئيس منطقة بني سويف للدراجات إن المنطقة تشارك في فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية للنشء والشباب تحت شعار "لياقة المصريين" الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن المنطقة حرصت على الاحتفال بذكرى تحرير سيناء من خلال رفع الأعلام المصرية خلال الماراثون لتوعية الأطفال المشاركين بأهمية هذه الذكرى الوطنية العظيمة.