بني سويف تضع خطة تدريب متكاملة لرفع كفاءة حجاج الجمعيات قبل عرفات 2026

أفادت الدكتورة هبه الجلالى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف ورئيس المكتب الإداري للمؤسسة القومية للحج ببني سويف بأن المديرية حريصة على الاستعداد المبكر لموسم حج الجمعيات الأهلية من خلال إعداد خطة تدريب متكاملة تستهدف رفع كفاءة الحجاج قبل السفر للاراضي المقدسة.

وأضافت الجلالى أن الاجتماع الذي عُقد بحضور مشرفي المستويين الثاني والثالث يأتي في إطار التنسيق الكامل لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مشيرة إلى أن التدريب يركز على الجوانب التنظيمية والصحية والإرشادية والدينية ، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة.

وأكدت الدكتوره هبة الجلالى أن توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، تؤكد على ضرورة الارتقاء بمنظومة حج الجمعيات الأهلية، وتوفير أعلى مستويات الرعاية والخدمة للحجاج، بما يليق بمكانة الدولة المصرية.

وأوضحت أنه بناء على تعليمات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومتابعة أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج شددت على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة، والتواصل المستمر مع الحجاج، والعمل بروح الفريق لضمان نجاح الموسم.