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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعلن أسماء المتقدمين للدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية 2026 (المجموعة الثانية)

الاوقاف
الاوقاف
إيمان طلعت

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الأئمة المتقدمين للدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية ٢٠٢٦م (المجموعة الثانية) من الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراة، والمقرر لهم أداء الاختبار التحريري المركزي يوم الاثنين الموافق ١٥ من يونيو ٢٠٢٦م، بمسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

في سياق اخر، انطلقت الثلاثاء الموافق ١٤ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ، الموافق ٩ من يونيو ٢٠٢٦م، اختبارات التصفية النهائية لمسابقة المتون العلمية ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برعاية المتميزين علميًّا، وتنمية القدرات المعرفية للنشء والشباب، وترسيخ الفهم الصحيح للعلوم الشرعية.

وشهد اليوم الأول من الاختبارات مشاركة المتسابقين المتأهلين من مديريات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، السويس، الفيوم، كفر الشيخ، أسوان، والدقهلية، حيث أُجريت الاختبارات وفق الضوابط والمعايير المقررة؛ بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين.

وتتواصل الاختبارات الأربعاء الموافق ١٥ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ، ١٠ من يونيو ٢٠٢٦م، للمتسابقين من مديريات: محافظة مطروح، دمياط، المنيا، الغربية، الشرقية، بورسعيد، شمال سيناء، أسيوط، الإسماعيلية، وسوهاج، على أن تُختتم يوم الخميس الموافق ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ، ١١ من يونيو ٢٠٢٦م، للمتسابقين من مديريات: قنا، الأقصر، بني سويف، المنوفية، والإسكندرية.

وتأتي مسابقة المتون العلمية ضمن برامج وزارة الأوقاف الهادفة إلى تشجيع النشء والشباب على دراسة المتون العلمية، وضبط أصول العلوم الشرعية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ يجمع بين الفهم الرشيد والمعرفة العلمية المنضبطة.

الاختبار التحريري للراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية ٢٠ الالتحاق بالدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية الأكاديمية العسكرية المصرية

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