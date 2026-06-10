انطلاق اختبارات التصفية النهائية لمسابقة المتون العلمية 1447 هـ / 2026

أطلق الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف ، انطلقت الثلاثاء، اختبارات التصفية النهائية لمسابقة المتون العلمية ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برعاية المتميزين علميًّا، وتنمية القدرات المعرفية للنشء والشباب، وترسيخ الفهم الصحيح للعلوم الشرعية.

مسابقة المتون العلمية

وشهد اليوم الأول من الاختبارات مشاركة المتسابقين المتأهلين من مديريات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، السويس، الفيوم، كفر الشيخ، أسوان، والدقهلية، حيث أُجريت الاختبارات وفق الضوابط والمعايير المقررة؛ بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين.

وتتواصل الاختبارات الأربعاء الموافق ١٥ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ، ١٠ من يونيو ٢٠٢٦م، للمتسابقين من مديريات: محافظة مطروح، دمياط، المنيا، الغربية، الشرقية، بورسعيد، شمال سيناء، أسيوط، الإسماعيلية، وسوهاج، على أن تُختتم يوم الخميس الموافق ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ، ١١ من يونيو ٢٠٢٦م، للمتسابقين من مديريات: قنا، الأقصر، بني سويف، المنوفية، والإسكندرية.

وتأتي مسابقة المتون العلمية ضمن برامج وزارة الأوقاف الهادفة إلى تشجيع النشء والشباب على دراسة المتون العلمية، وضبط أصول العلوم الشرعية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ يجمع بين الفهم الرشيد والمعرفة العلمية المنضبطة.