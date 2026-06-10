قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سلاحا البحرية والجو الإيرانيان لم يعد لهما وجود.. لقد هزمنا إيران تماما
مغادرة دفعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح بعد استكمال علاجهم
الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تطوير العلاقات والتنسيق المشترك
لا جديد.. مهيب عبد الهادي يكشف كواليس تجديد عقد حسين الشحات بالأهلي
تحطم مروحية عسكرية باكستانية في كشمير ومقتل طاقمها
هيئة الاستثمار تعلن إعادة هندسة إجراءات تراخيص 270 نشاطًا اقتصاديًا وتطوير منصة رقمية لخدمة المستثمرين
عيار 21 يتراجع 265 جنيهًا و24 يهبط بأكثر من 300 جنيه.. أسعار الذهب الآن
مدبولي: عائد صفقة محطة جبل الزيت البالغة 420 مليون دولار سيوجه إلى المالية لخفض الدين
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية بقصر الاتحادية لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مونديال 2026.. قائمة منتخب غانا والقيمة التسويقية للاعبين
صفر دولار.. مدبولي: سداد كافة مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية
الرابط والخطوات.. طريقة الاستعلام وسداد المخالفات المرورية أونلاين 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: التنوع الحضاري مصدر قوة وجسر للتعاون لا ساحة للصراع

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد شحتة

احتفت وزارة الأوقاف باليوم الدولي للحوار بين الحضارات، الذي يوافق العاشر من يونيو من كل عام، وهو مناسبة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدًا لأهمية الحوار بين الشعوب والثقافات، وتعزيز قيم التفاهم والتعايش الإنساني، وترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل بين مختلف الحضارات.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للحوار بين الحضارات، إن العالم اليوم يواجه تحديات متشابكة تتعلق بتزايد الفجوات في مجالات السلام والتنمية والثقة بين الشعوب، الأمر الذي يجعل من الحوار بين الحضارات ضرورة إنسانية ملحّة، تسهم في تعزيز الاستقرار، وتقوية العلاقات بين الدول، وترسيخ قيم التضامن العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والتعصب وسوء الفهم.

الاختلاف بين الشعوب والحضارات

وقد قرر الوحي الشريف أن الاختلاف بين الشعوب والحضارات سنة كونية قائمة على التعارف والتكامل لا الصراع، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣]، فالأصل في العلاقة بين البشر هو التعارف والتفاهم وبناء الجسور، لا القطيعة أو التصادم.

وإذ تقف الوزارة أمام هذه المناسبة، فإنها تدعو إلى تعزيز ثقافة الحوار بين الحضارات، وترسيخ قيم الاحترام المتبادل، ونبذ خطاب الكراهية والتعصب، والعمل على بناء أرضية مشتركة من القيم الإنسانية التي تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقه في الاختلاف والتنوع؛ وتدرأ عن الإنسانية كلها مخاطر التنظير بحتمية الصدام أيًا كان مبعثها ومنشأها.

كما تُثمن وزارة الأوقاف جهود الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية في دعم مسارات الحوار بين الثقافات، وتعزيز المبادرات التي تسهم في ترسيخ السلام العالمي، وتأكيد أن التنوع الحضاري يمثل مصدر قوة لا صراع، وجسرًا للتعاون والوئام؛ لا ساحة للخصام.

وجددت الوزارة عزمها الاستمرار في نشر ثقافة الوعي الرشيد، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ قيم التعايش والسماحة، بما يسهم في بناء وعي إنساني رشيد قائم على الفهم والاحترام المتبادل بين الشعوب.

الأوقاف الحوار الحضارات الصراع اليوم الدولي للحوار بين الحضارات وزير الأوقاف التعايش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

صلاح محسن

«قالولي معندناش مهاجم ولازم ترجع».. صلاح محسن يكشف عن كواليس حديثه مع لاعبي الأهلي الحاليين

خالد الغندور

خالد الغندور يفتح النار: الأهلي يرفض الكارت الذهبي محليًا ويتمسك به قاريًا

ترشيحاتنا

حزب المصريين الأحرار

المصريين الأحرار: أمن الدول العربية خط أحمر.. وندعو إلى خفض التصعيد واحترام سيادة الدول

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

ممثل استرداد أراضي الدولة: أسيوط تسجل أعلى قيمة للمتر في ملفات التقنين

الكلاب الضالة

رئيس الخدمات البيطرية: تكلفة التعامل مع 3 ملايين كلب ضال تتجاوز 2.1 مليار جنيه

بالصور

وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف سبب المرض والأعراض تشبه نزلة البرد

بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة

الالتزام بالضوابط الامتحانية.. وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية بفاقوس

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء
لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء
لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

أكد انتظام الامتحانات.. وكيل أول تعليم الشرقية يتابع لجان الشهادة الإعدادية بأبوكبير

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد