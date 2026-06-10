وفاة معلمة قبل توجهها لأعمال مراقبة الشهادة الإعدادية ببني سويف

أعلنت غرفة العمليات بنقابة المعلمين في محافظة بني سويف، وفاة معلمة بمدرسة شنرا الإعدادية التابعة لإدارة الفشن التعليمية، وذلك أثناء توجهها صباح اليوم للمشاركة في أعمال المراقبة بلجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الجهود الإعدادية.

وأوضحت النقابة في محافظة بني سويف برئاسة مصطفى الديب، في بيان لها اليوم، أنه عقب تلقي البلاغ، انتقل وفد من اللجنة النقابية للمعلمين بمركز الفشن برئاسة خالد عبدالمحسن، رئيس اللجنة، وبرفقة عدد من أعضائها إلى مستشفى الفشن المركزي لمتابعة الإجراءات اللازمة والوقوف إلى جانب أسرة الفقيدة، حتى الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

وأكدت النقابة استمرار تواجد ممثليها مع أسرة المعلمة الراحلة خلال مراسم التشييع والدفن، وتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة، إلى جانب التواصل المستمر مع الأسرة لتقديم واجب العزاء، حيث كانت في طريقها لتأدية عملها بأعمال المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتقدمت نقابة المعلمين ببني سويف واللجنة النقابية بالفشن بخالص التعازي والمواساة لأسرة المعلمة الراحلة وزملائها وطلابها، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

واختتمت محافظة بني سويف امتحانات الشهادة الإعدادية وسط متابعة مستمرة من مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات، حيث أدى الامتحانات أكثر من 65 ألف طالب وطالبة داخل 333 لجنة على مستوى المحافظة، وسط انتظام كامل في سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب.