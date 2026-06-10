نقوش مدهشة.. كشف أثري يعود إلى عهد سيدنا عمر بن الخطاب |شاهد

أعلنت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية، كشف أثري مدهش يتمثل في نقوش تعود إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب.

كشف أثري يعود إلى عهد عمر بن الخطاب

وكانت هيئة التراث قد كشفت عن اختتام الموسم الثاني من أعمال المسح الأثري في محافظة المهد بالمدينة المنورة، وهي عملية ميدانية شاملة أسفرت عن توثيق 1774 مكتشفًا أثريًا موزعة على مناطق المسح الثلاث: السويرقية، والمويهية، وحاذة.

وشمل المسح تسجيل 156 موقعًا أثريًا جديدًا، تتوزع بين 461 نقشًا إسلاميًا، و34 نقشًا ثموديًا، و1259 رسمًا صخريًا، فضلًا عن 11 منشأة حجرية، و3 قصور ومبانٍ أثرية، ودربين تاريخيين من طرق القوافل، و4 آبار.

ومن أبرز ما كشف عنه الموسم نقوش صخرية تحمل اسم عمر بن الخطاب، إلى جانب أبيات من الشعر العربي نُقشت على الصخور، وصمدت أمام عوامل الزمن؛ ما يرفع من القيمة التاريخية للموقع، ويضعه في مصاف المواقع ذات الأهمية الحضارية البالغة.

ويحمل النقش كتابة "الله ولي عمر بن الخطاب في الدنيا والآخرة.. لا إله إلا الله".