بني سويف .. حملات لرفع المخلفات والإشغالات والنظافة وتقليم الأشجار

في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، وتحسين كفاءة الإنارة العامة، ومتابعة الالتزام بقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفي هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري تنفيذ حملة موسعة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع الحيوية، شملت طريق عزبة أحمد وهبة وشارع بورسعيد وميدان العبور وشارع صلاح سالم وشارع الجمهورية وعزبة بلبل وشارع عبد السلام عارف وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع خلف الاستاد الرياضي وشارع أحمد عرابي وشارع الروضة ومربع عزيز مقبل ومحيط مدرسة القاضي، إلى جانب أعمال تقليم الأشجار بعدد من المواقع، فضلاً عن رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات من قرى تزمنت الشرقية والزرابي والحلابية ومعارك وبياض العرب والعلالمة وسنور وبني سليمان الشرقية

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملات نظافة مكثفة شملت عددًا من شوارع المدينة، منها شارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر وشارع سعد زغلول وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومناطق الجامع الكبير والمرور وفاطمة الزهراء، حيث تم رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية لترشيد استهلاك الكهرباء، وفي قرية دلاص تم تمهيد وتسوية مداخل ومخارج القرية ورفع التراكمات، فيما تواصلت أعمال النظافة بقرية أشمنت ومناطق عز الرجال وطريق الطراد.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح جهودها في قطاع النظافة، حيث تم رفع أكثر من 40 طنًا من القمامة والمخلفات من شوارع المدينة، شملت مناطق الإبراهيمية ومصرف مغاغة وصلاح سالم والشيخ غنيم والبحر الأعظم والبنك الأهلي القديم والسد العالي والشيخ زهران والترعة الفشنية، إلى جانب جمع القمامة من القرى وتفريغ الحاويات، مع تكثيف العمل بالفترتين الصباحية والمسائية، كما تم إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية صفط الخرسا، إلى جانب تنظيم ندوة توعوية بقرية صفط العرفا حول مخاطر زواج القاصرات وأهمية الترابط الأسري.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق جهودها في متابعة القوافل الطبية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، إلى جانب أعمال ري وصيانة المسطحات الخضراء، ومتابعة انتظام العمل بالمنشآت الحكومية، فضلاً عن ردم أساس لحالات بناء مخالف في المهد، ومواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاستمرار في تنفيذ حملات النظافة وتمهيد الطرق وصيانة كشافات الإنارة ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية.

وفي مركز ومدينة ببا، تابعت الوحدة المحلية برئاسة أحمد علاء الدين أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية، منها شارع بورسعيد ومدخل المدينة البحري وشارع المدارس وشارع حيدر وشارع خلف الاستراحة وشارع مستشفى المودة وشارع إدارة التضامن الاجتماعي وعمائر الشونية ومنطقة النصف فدان وشارع كزبلانك، مع تفريغ الحاويات ورفع المخلفات، كما امتدت الجهود إلى القرى، حيث تم تنفيذ أعمال كسح لخزانات الصرف الصحي بمركز شباب كفر ناصر، وتنفيذ حملات نظافة بعدد من القرى، إلى جانب تنظيم حملة تموينية أسفرت عن تحرير 9 محاضر تموينية وتقرير مخالفة لبدال تمويني، شملت ضبط سلع منتهية الصلاحية ومخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فيما تابع أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا تنفيذ أعمال حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط بالشوارع، حيث أسفرت الحملة عن رفع 307 حالة إشغال بعدد من شوارع المدينة شملت محمود سليمان والجلاء وبورسعيد و26 يوليو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين، كما تم إزالة عدد من حالات التعدي بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية بزمام قرية هندفا، تنفيذًا لتوجيهات الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة صور البناء المخالف، كما تم تحرير 3 محاضر بيئية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.