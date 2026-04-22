وكيل تعليم بني سويف يواصل جولاته الميدانية ويطمئن على سير العملية التعليمية

في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية، واصل الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، جولاته التفقدية بمدارس المحافظة.

حيث تفقد مدرسة الشهيد مصطفى سلامة الإعدادية بإدارة الواسطى التعليمية، واطمأن على انتظام الدراسة داخل الفصول، كما اطلع على نسب الحضور والغياب للطلاب، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي والالتزام بالحضور.



كما راجع وكيل الوزارة كتاب التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين، ووجّه بضرورة الدقة في رصد الدرجات ومطابقتها مع سجلات التقييم، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.



وشدد "الفولي" على أهمية المتابعة المستمرة داخل الفصول الدراسية، وضرورة تفعيل التقييمات الأسبوعية بشكل فعّال، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.



رافقه خلال الجولة الأستاذ خالد عبد العظيم، مدير إدارة الواسطى التعليمية.