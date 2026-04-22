فوز طالبين من بني سويف في التصوير الفني على مستوى الجمهورية

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بدعم ورعاية الطلاب المبدعين وتشجيع الإبداع الطلابي، هنأ الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الطلاب الفائزين في مسابقة التصوير الفني على مستوى الجمهورية، والتي تنظمها الإدارة المركزية للتعليم العام (مكتب مستشار مادة التربية الفنية)، مشيدًا بما حققوه من إنجاز يعكس تميز أبناء المحافظة في مختلف المجالات.

وأعرب وكيل الوزارة عن فخره بحصول الطالب محمد هاشم علي فيصل، بمدرسة التربية الخاصة بالواسطى، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة التصوير الفني لمرحلة التربية الخاصة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجسد الإرادة القوية والقدرة على التميز لدى طلاب ذوي الهمم.

كما هنأ الطالبة حور مصطفى محمد، بمدرسة الثانوية الجديدة بنات، لفوزها بـالمركز العاشر على مستوى الجمهورية في مسابقة التصوير الفني للمرحلة الثانوية، مشيدًا بموهبتها وتميزها في هذا المجال.



ووجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لقيادات التعليم، وفي مقدمتهم الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام، والأستاذ أحمد عزت مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذة إيمان أبو الحمد موجه عام التربية الفنية، مثمنًا جهود موجهي ومعلمي التربية الفنية في دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم، والتي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة.

وأكد وكيل الوزارة حرص المديرية على دعم وتنمية المواهب الطلابية في مختلف الأنشطة، وتوفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على الإبداع والابتكار، متمنيًا لهم دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات.