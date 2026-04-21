خالد لطفي مديرًا فنيًا لتليفونات بني سويف

أعلن نادي تليفونات بني سويف عن تعيين الكابتن خالد لطفي مديرًا فنيًا للفريق الأول، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار التعيين عقب اعتذار الكابتن طارق السيد عن الاستمرار في قيادة الفريق، لتتجه إدارة النادي نحو التعاقد مع خالد لطفي لقيادة المرحلة القادمة.

ويُعد خالد لطفي من الأسماء المعروفة، حيث سبق له اللعب في صفوف أندية غزل المحلة والداخلية، كما يمتلك خبرات فنية مميزة، وحاصل على الرخص التدريبية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتأمل إدارة تليفونات بني سويف في أن ينجح المدير الفني الجديد في تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم