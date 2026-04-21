كواليس اجتماع لجنة شؤون اللاعبين في أزمة زيزو والزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة برئاسة عادل موسى اجتمعت اليوم الثلاثاء لمناقشة أزمة الشكاوى المتبادلة بين زيزو والزمالك.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، زيزو جدد طلبه عن طريق محاميه في الأوراق المقدمة للجنة شؤون اللاعبين بالحصول على مستحقات متأخرة لم يحصل عليها من ناديه السابق الزمالك قيمتها ما يقرب من 82 مليون جنيه.

وتابع، اللجنة لم تتخذ قرارا اليوم بخصوص طلب زيزو الحصول على ٨٢ مليون جنيه.

واختتم، من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، لجنة شؤون اللاعبين ترى أحقية الزمالك في الرد على المستندات والأوراق المقدمة من زيزو.