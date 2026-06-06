محمد الصاوي: عادل إمام كسر خوفي في بداياتي ووفاة نجلي كانت أصعب محطات حياتي.. تقرير

كشف الفنان محمد الصاوي عن مجموعة من المحطات المهمة في مشواره الفني والإنساني، مستعرضًا تجارب مؤثرة جمعته بعدد من كبار نجوم الفن، من بينهم فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، عادل إمام، يحيى الفخراني، وأحمد زكي، مؤكدًا أن هذه الأسماء كان لها دور كبير في تشكيل خبراته الفنية.

وخلال ظهوره في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، تحدث محمد الصاوي عن كواليس عمله مع الفنان عادل إمام في فيلم «اللعب مع الكبار»، موضحًا أنه شعر برهبة كبيرة في البداية بسبب مكانة الزعيم الفنية، رغم قربه من شقيقه المنتج عصام إمام.

محمد الصاوى يتحدث عن التعاون مع الزعيم عادل امام

وأشار إلى أن عادل إمام ساعده على تخطي هذا التوتر من خلال أسلوبه الإنساني داخل موقع التصوير وحرصه على خلق أجواء بسيطة مع فريق العمل.

كما استعاد موقفًا طريفًا جمعه بالزعيم، عندما فوجئ بسؤاله مازحًا حول سيجارة كان يحملها أثناء وجوده مع عصام إمام، وهو الموقف الذي تسبب له في ارتباك شديد في ذلك الوقت، لكنه ظل محفورًا في ذاكرته.

محمد الصاوى يتحدث عن فوازير جده عبده

وتطرق الصاوي إلى مشاركته في فوازير جدو عبده، موضحًا أنه جسد شخصية الإنسان الآلي التي لم يظهر فيها بوجهه، واعتمدت على الأداء الصوتي فقط، قبل أن تُعرف لاحقًا باسم «عوكل»، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي تمسك بوجوده في العمل ورفض استبعاده.

محمد الصاوي يتحدث عن زوجته ودعمها الدائم له

كما تحدث عن جانب إنساني في حياته، مؤكدًا أن زوجته لعبت دورا مؤثرا في دعمه خلال مختلف المراحل، خاصة في الأزمات المادية والفنية، لافتًا إلى أنها كانت سندًا حقيقيًا له، وساهمت في تخفيف الضغوط التي واجهها خلال مشواره.

محمد الصاوي يكشف كواليس فقدان نجله

واستعاد الصاوي لحظات صعبة مر بها بعد فقدان نجله، مشيرًا إلى أنه فقد الرغبة في العمل لفترة، إلا أن دعم زوجته كان دافعًا رئيسيًا لاستكمال حياته ومسيرته الفنية، إلى جانب مواقف أخرى إنسانية أثناء عمله المسرحي، والتي دفعته للاستمرار رغم الظروف القاسية.