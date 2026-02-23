قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد الصاوي يكشف لـ صدي البلد شخصيته في مسلسل «على كلاي»

الفنان محمد الصاوي
الفنان محمد الصاوي
أوركيد سامي

كشف الفنان محمد الصاوي عن تفاصيل شخصيته في مسلسل «على كلاي»، الذي يعرض حاليا، وذلك خلال تصريحات  لموقع صدى البلد، موضحا أنه يجسد شخصية والد «روح»، وهو رجل بسيط يعمل في محل أسماك، ويواجه العديد من المشاكل والصراعات ضمن أحداث العمل.

وأكد الصاوي أنه تحمس للدور لما يحمله من أبعاد إنسانية واجتماعية، مشيرًا إلى أن الشخصية تمر بتحولات كبيرة على مدار الحلقات، في إطار درامي مشوق.

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع النجم أحمد العوضي، مشيدًا بأجواء العمل وروح التعاون بين جميع فريق المسلسل.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين.

