تصرف غير متوقع من محمد صلاح عقب تبديله في مباراة نوتنجهام.. ماذا فعل؟

أثار النجم المصري محمد صلاح جدلاً واسعاً؛ بعد رد فعله غير المتوقع، عقب استبداله، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام نوتنجهام فورست، في الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقطة لفتت أنظار الجماهير والمتابعين على حد سواء.

وخلال مجريات اللقاء، قرر المدير الفني الهولندي “أرني سلوت”، سحب صلاح من أرض الملعب، وهو القرار الذي لم يتقبله اللاعب بسهولة، إذ بدت عليه علامات الاستياء والدهشة فور خروجه.

نتيجة مباراة ليفربول ونوتنجهام

فاز فريق ليفربول على نظيره نوتنجهام فورست، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 27 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف ليفربول عن طريق أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 90+7؛ ليعزز الفريق آماله في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 45 نقطة، متساويا مع تشيلسي ومانشستر يونايتد اللذين يحتلان المركزين الرابع والخامس تواليا.

أما نوتينجهام فورست فيحتل المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، متقدما بنقطتين عن منطقة الهبوط.

رد فعل محمد صلاح عقب تبديله

شارك النجم المصري محمد صلاح بشكل أساسي في تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست، وجاوره الثنائي هوجو إيكيتكي وكودي جاكبو.

لكن المدرب الهولندي آرني سلوت، وخلال الدقيقة 77 قرر استبدال محمد صلاح، وإشراك اللاعب الشاب ريو نجوموها، وكذلك استبدل كودي جاكبو وأشرك فيدريكو كييزا.

ظهرت ملامح الاندهاش بشكل واضح على الجناح الدولي المصري، الذي غادر إلى مقاعد البدلاء "ضاحكًا" بشكل مثير، بينما أثار قرار التبديل غضب كودي جاكبو.

ويُعد هذا الموسم هو الأقل مشاركة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول منذ قدومه إلى قلعة أنفيلد في موسم 2017، حيث شارك في 27 مباراة مع الريدز في مختلف البطولات والمسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8 أخرى.

أزمة محمد صلاح وأرني سلوت

خلال شهر ديسمبر الماضي، أبدى صلاح إحباطه من دوره داخل تشكيل الفريق، مؤكدًا- في تصريحات إعلامية- أنه يشعر بأن ناديه تخلَّى عنه، وأن العلاقة بينه وبين سلوت ليست في أفضل حالاتها.

جاء ذلك بعد أن بقي صلاح على مقاعد البدلاء في 3 مباريات متتالية، قبل أن يتم استبعاده من قائمة الفريق أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ما أثار جدلًا واسعًا حول وضعه داخل التشكيل الأساسي.

ولاحقًا، التقى “صلاح” بمدربه “سلوت” لإجراء حوار بين الطرفين؛ بهدف توضيح الموقف، وهو ما تم الحديث عنه عبر وسائل الإعلام، ثم عاد اللاعب للظهور مع الفريق في المباريات التالية، مما يشير إلى محاولة لإغلاق الصفحة بين الطرفين.