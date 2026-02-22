أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتنجهام بالدوري الإنجليزي

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول في فوز فريقه على نوتنجهام فورست، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة 27 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف ليفربول في الوقت القاتل في الدقيقة 90+7 عن طريق أليكسيس ماك أليستر.

وشارك محمد صلاح أساسيا منذ بداية اللقاء حتى الدقيقة 77، إذ غادر أرضية الملعب ودخل بدلا منه ريو نجوموها.

أرقام محمد صلاح

ووفقا لموقع سوفا سكور جاءت أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست كالتالي:

التقييم الفني: 6.2.

إجمالي التمريرات: 39 تمريرة، منها 27 تمريرة صحيحة (بدقة وصلت إلى 69%).

لمس الكرة: 50 مرة طوال فترة تواجدة بالملعب.

صناعة اللعب: نجح في صناعة فرصة واحدة خطيرة لزملائه.

التسديد والمراوغة: لم يسدد صلاح كرات على المرمى خلال اللقاء، كما لم يقم بمراوغات ناجحة، فيما فُقدت منه الكرة في 4 مناسبات.