مسلسل رأس الأفعى الحلقة 5.. هروب محمود عزت لمكان آخر وتعنيف أمير كرارة

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 5 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث يداهم الضابط مراد “أمير كرارة” “سايبر” يستخدمه الإخوان فى ارسال التعليمات على الصفحات الخاصة بهم ويظهر داخل السايبر منتصر “إسلام جمال” المساعد الأول للإرهابي محمود عزت “شريف منير” ولكن يستطيع الهرب ويبلغ محمود عزت بما حدث مما يقرر الهرب أيضا من المكان الذى كان يسكن به.

بينما مراد مكرم يعنف مراد “أمير كرارة” بسبب هروب منتصر من السايبر وهو ما يغضب مراد الذى يقرر مغادر الجهاز الأمني ويكلف حسن “أحمد غزي” باستكمال التحقيق مع عناصر الجماعة الذين تم إلقاء القبض عليهم.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.