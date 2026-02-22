لسه الحكاية ما خلصتش.. رحمة محسن تشوق المتابعين لأحداث مسلسل على كلاي

وجهت الفنانة رحمة محسن رسالة لجمهورها ومتابعيها بعد تألقها الفني، وتثبيت أقدامها بقوة داخل المنافسة الدرامية لموسم رمضان 2026، من خلال مشاركتها في مسلسل علي كلاي، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.

ونشرت رحمة محسن صورا لها من أحداث المسلسل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت "لسه حكايه علي وكاميليا ماخلصتش علي كلاي"

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث المثيرة والمشوقة، منها ذهاب "علي كلاي" لمنزل "كاميليا" رحمة محسن وصارحها بطلاقه لـ "ميادة".

فحاولت "كاميليا" تهدئته وطلبت منه أن يتزوجها هي وبالفعل وافق لكنه وضع لها شرطا أن تترك الغناء في الملهى الليلي، لكنها رفضت وقالتله أنا نجمة ولن أترك عملي.

مسلسل علي كلاي

مسلسل "علي كلاي" من بطولة احمد العوضي، ودرة، وعصام السقا، يارا السكرى، ورحمة محسن وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.