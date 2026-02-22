قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: مؤشرات مشجعة في المحادثات مع الولايات المتحدة

الرئيس الإيراني: مؤشرات مشجعة في المحادثات مع الولايات المتحدة وانفتاح حذر نحو تفاهم محتمل
الرئيس الإيراني: مؤشرات مشجعة في المحادثات مع الولايات المتحدة وانفتاح حذر نحو تفاهم محتمل
ملك ريان

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن هناك مؤشرات وصفها بـ”المشجعة” في مسار المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، في تطور يعكس أجواء أكثر هدوءًا مقارنة بفترات التصعيد السابقة بين البلدين. 

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مستقبل التفاهمات المرتبطة بالملف النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده تتعامل بجدية مع مسار التفاوض، مؤكداً أن أي تقدم يجب أن يستند إلى ضمانات واضحة تحمي المصالح الوطنية الإيرانية، وعلى رأسها حقها في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية ورفع العقوبات بشكل عملي وملموس. 

كما شدد على أن طهران لن تقبل بأي اتفاق لا يحقق مكاسب حقيقية للشعب الإيراني، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

تأتي هذه التصريحات في ظل جهود دبلوماسية متواصلة لإحياء التفاهمات بين طهران وواشنطن، وسط وساطات إقليمية ودولية تسعى إلى تقريب وجهات النظر. 

وتشير تقارير إلى وجود مرونة نسبية في بعض النقاط الخلافية، مقابل استمرار التباين حول آليات التحقق ورفع العقوبات وضمان استدامة أي اتفاق محتمل.

ويرى مراقبون أن الحديث عن “مؤشرات مشجعة” لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي قريب، بل يعكس مرحلة اختبار للنوايا وبناء الثقة بين الجانبين. فالعلاقات بين إيران والولايات المتحدة شهدت تقلبات حادة خلال السنوات الماضية، ما يجعل أي تقدم بحاجة إلى خطوات متبادلة ومدروسة.

من جهة أخرى، ينعكس مسار هذه المحادثات على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، إذ يترقب المستثمرون أي انفراجة قد تؤدي إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية وتهدئة التوترات في المنطقة. كما تتابع دول الإقليم التطورات عن كثب، لما لها من تأثير مباشر على التوازنات السياسية والأمنية.

في المحصلة، تحمل تصريحات الرئيس الإيراني رسائل مزدوجة: انفتاح على الحلول الدبلوماسية، وتمسك في الوقت ذاته بالثوابت الوطنية. وبين التفاؤل الحذر والحسابات المعقدة، تبقى نتائج المحادثات مرهونة بقدرة الطرفين على تجاوز عقبات الماضي وصياغة تفاهم يحقق قدراً من الاستقرار في ملف ظل لسنوات أحد أكثر ملفات المنطقة حساسية وتعقيداً. 

امريكا ايران عاجل رمضان رمضان٢٠٢٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

صحاب الأرض

أبوشامة: «صحاب الأرض» يعيد تسليط الضوء على القوى الناعمة المصرية

هاني سليمان

العربي للبحوث والدراسات: المنطقة تمر بمرحلة "حبس أنفاس" وسط حشد غير مسبوق

د. غازي فيصل

غازي فيصل: واشنطن تمضي نحو تغيير جذري في بنية النظام الإيراني

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد