الرئيس الإيراني: مؤشرات مشجعة في المحادثات مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن هناك مؤشرات وصفها بـ”المشجعة” في مسار المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، في تطور يعكس أجواء أكثر هدوءًا مقارنة بفترات التصعيد السابقة بين البلدين.

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مستقبل التفاهمات المرتبطة بالملف النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده تتعامل بجدية مع مسار التفاوض، مؤكداً أن أي تقدم يجب أن يستند إلى ضمانات واضحة تحمي المصالح الوطنية الإيرانية، وعلى رأسها حقها في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية ورفع العقوبات بشكل عملي وملموس.

كما شدد على أن طهران لن تقبل بأي اتفاق لا يحقق مكاسب حقيقية للشعب الإيراني، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

تأتي هذه التصريحات في ظل جهود دبلوماسية متواصلة لإحياء التفاهمات بين طهران وواشنطن، وسط وساطات إقليمية ودولية تسعى إلى تقريب وجهات النظر.

وتشير تقارير إلى وجود مرونة نسبية في بعض النقاط الخلافية، مقابل استمرار التباين حول آليات التحقق ورفع العقوبات وضمان استدامة أي اتفاق محتمل.

ويرى مراقبون أن الحديث عن “مؤشرات مشجعة” لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي قريب، بل يعكس مرحلة اختبار للنوايا وبناء الثقة بين الجانبين. فالعلاقات بين إيران والولايات المتحدة شهدت تقلبات حادة خلال السنوات الماضية، ما يجعل أي تقدم بحاجة إلى خطوات متبادلة ومدروسة.

من جهة أخرى، ينعكس مسار هذه المحادثات على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، إذ يترقب المستثمرون أي انفراجة قد تؤدي إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية وتهدئة التوترات في المنطقة. كما تتابع دول الإقليم التطورات عن كثب، لما لها من تأثير مباشر على التوازنات السياسية والأمنية.

في المحصلة، تحمل تصريحات الرئيس الإيراني رسائل مزدوجة: انفتاح على الحلول الدبلوماسية، وتمسك في الوقت ذاته بالثوابت الوطنية. وبين التفاؤل الحذر والحسابات المعقدة، تبقى نتائج المحادثات مرهونة بقدرة الطرفين على تجاوز عقبات الماضي وصياغة تفاهم يحقق قدراً من الاستقرار في ملف ظل لسنوات أحد أكثر ملفات المنطقة حساسية وتعقيداً.