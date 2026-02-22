القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مرشد سياحى بالرسم على جدار أحد الآثار بغرض الشرح لمجموعة من السائحين بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة سياحة سقارة من (مفتش آثار بالمنطقة المشار إليها) بقيام مرشد سياحي "الظاهر بمقطع الفيديو"، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بإتلاف أثر؛ لقيامه بالرسم على الكساء الخارجي لأحد الأهرامات؛ بغرض الشرح لمجموعة من السائحين كانوا برفقته.

وأضاف بأنه تم إزالة الرسومات بمعرفة الجهات المختصة.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.