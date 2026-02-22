قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يسري أبو شادي: إيران تملك قدرة نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية قد تشعل المنطقة
أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد
سيلتا فيجو يهزم ريال مايروكا 2-0 في الدوري الإسباني
سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام
منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات
أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
ريال مدريد يضع موهبة توتنهام تحت المجهر.. فوسكوفيتش هدف صيف 2026
أحمد موسى: مصر تبذل جهودًا مكثفة لمنع اندلاع حرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل
وظائف جامعة عين شمس 2026.. قدم الان
حوادث

القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات

المرشد
المرشد
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مرشد سياحى بالرسم على جدار أحد الآثار بغرض الشرح لمجموعة من السائحين بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة سياحة سقارة من (مفتش آثار بالمنطقة المشار إليها) بقيام مرشد سياحي "الظاهر بمقطع الفيديو"، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بإتلاف أثر؛ لقيامه بالرسم على الكساء الخارجي لأحد الأهرامات؛ بغرض الشرح لمجموعة من السائحين كانوا برفقته.

وأضاف بأنه تم إزالة الرسومات بمعرفة الجهات المختصة.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مرشد سياحى السائحين

