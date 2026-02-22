قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟
قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني
هاتريك.. أيمن أمير عبد العزيز يقود الزمالك لفوز كبير على الاتحاد في دوري 2005
الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري
حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل
منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية
فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا العمل بين الأذانين والتوقف مع الثاني فانتبه
التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة
جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة
نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

والدة الطفل مازن ضحية سحور رمضان: موتوسيكل خبط ابني واتقلب عليه زيت سخن.. والحروق من الدرجة الثالثة

الطفل مازن محمد
الطفل مازن محمد
رنا أشرف

في لحظات تحولت من مشهد عادي أمام منزل الأسرة إلى كارثة إنسانية، أصيب طفل صغير بحروق بالغة إثر حادث صادم بدراجة نارية، لتبدأ رحلة ألم داخل العناية المركزة وسط حالة من القلق. 

وبين صدمة اللحظة الأولى وتفاصيل الساعات التالية، روت والدة الطفل مازن كواليس ما جرى لابنها في قرية الشدية في بنها بالقليوبية، مؤكدة أن الحادث وقع نتيجة استهتار، ومشددة على تمسكها بحق نجلها ومحاسبة المسؤول عما حدث.

أمنية والدة الطفل مازن: طلبت منه يجيب زبادي.. وبعد خطوتين لقيته تحت الموتوسيكل

روت السيدة أمنية، والدة الطفل مازن المصاب بحروق بالغة، تفاصيل اللحظات الأولى للحادث، مؤكدة أن ما جرى كان صادمًا ومفاجئًا، وقالت: “طلبت من مازن ينزل يجيب زبادي من السوبر ماركت القريب، وكنت واقفة مستنياه، ما مشيش غير خطوتين، وفجأة لقيت الناس بتصرخ ومتجمعة”.

وأضافت: “جريت عليه، لقيت منظر صعب جدًا.. كان رايح ناحية السوبر ماركت، وفجأة الموتوسيكل خبطه من ضهره فاترمى قدام محل فول وطعمية، وبعدها زيت طاسة الطعمية اتقلب عليه وكان سخن جدا”.

“استهتار ساب ابني ومشي”.. ومحاولة هروب بعد الحادث

وأكدت والدة الطفل أن الحادث وقع نتيجة استهتار قائد الدراجة النارية وهو بالمناسبة طفل صغير مشيرة إلى أنه لم يتوقف حتى لينظر لفعلته، وقالت: “ده كان استهتار واضح، خبط ابني ومشي على طول”.

وتابعت: “الظابط كلم أهله قالوا إنه مش في البيت، وكان هرب فعلًا، لكن الحمد لله تم القبض عليه، وإحنا مش هنتنازل عن حق ابننا”.

حروق من الدرجة الثالثة وحالة حرجة داخل العناية المركزة

وكشفت أمنية أن نجلها يعاني من حروق من الدرجة الثالثة، وحالته حرجة داخل العناية المركزة، وقالت: “الحروق في الجزء الشمال كله، وبدأت تدخل على الجزء اليمين عند الرقبة والصدر ونازلة لحد البطن”.

وأضافت أن اليوم التالي للحادث شهد تورمًا شديدًا، موضحة: “الورم كان رهيب جدًا، والدكتور قال لي ده طبيعي بسبب الحروق، لكن إحنا قلقانين جدًا على التنفس، المحاليل والتحاليل شغالة على طول، والحالة تحت الملاحظة المستمرة”.

مناشدة بالتوعية ومحاسبة المستهترين

واختتمت والدة الطفل تصريحاتها بمناشدة المجتمع بضرورة التوعية والانتباه، قائلة: “بناشد الناس تربي أولادها وتوعيهم، الاستهتار ده ممكن يضيع روح في لحظة، إحنا عايزين حق ابننا، وعايزين اللي حصل ما يتكررش مع طفل تاني”.

الطفل مازن محمد حروق الطفل مازن بنها

