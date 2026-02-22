كان رايح يشتري سحور .. إصابة طفل بحروق إثر سقوط طاسة زيت مغلي عليه في بنها

أُصيب الطفل مازن محمد، من منطقة الشدية بمدينة بنها، بحروق بالغة، إثر حادث مؤلم وقع في أثناء خروجه لشراء سحور، وتبين أنه في أثناء سيره بالطريق اصطدم به شاب صغير كان يقود دراجة نارية، ما أدى إلى سقوطه أرضًا، لتسقط عليه في ذات اللحظة طاسة زيت مغلي خاصة بأحد محال الفول والطعمية القريبة من موقع الحادث.

وجرى نقل الطفل على الفور إلى مستشفى الأميري بمدينة بنها لتلقي الإسعافات الأولية، ونظرًا لخطورة الحروق التي تعرض لها، تم تحويله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بمدينة العبور لاستكمال العلاج والرعاية اللازمة.



من ناحية أخرى أمرت جهات التحقيق المختصة في محافظة القليوبية بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بواقعة التعدي على أب ونجله في منطقة باسوس بالقناطر الخيرية، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.