خلاف على أولوية الجلوس.. ضبط شخص تعدى على فتاة داخل أتوبيس في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب داخل أتوبيس نقل جماعى بالقليوبية.

و بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 فبراير تبلغ لقسم شرطة الخصوص بالقليوبية من (طالبة) أنه حال إستقلالها أتوبيس نقل جماعى حدثت مُشادة كلامية بينها وبين أحد الأشخاص لخلاف على أولوية الجلوس قام على إثرها الأخير بالتعدى عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات .

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.