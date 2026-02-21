مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة

لقي شاب مصرعه، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الأبيض بدائرة مركز كرداسة، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بالطريق الأبيض في كرداسة، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

بالفحص، تبين أن سيارة مسرعة صدمت شابًا أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته قبل نقله إلى المستشفى، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.