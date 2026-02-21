الشرطة الإسبانية تفكك شبكة لتهريب نبات مخدر وتعتقل 3 متورطين

أعلنت قوات الحرس المدني الإسباني تفكيك شبكة يشتبه في تورطها بتهريب كبسولات نبات الخشخاش المجفف المنتج للأفيون عبر البريد داخل إسبانيا وخارجها، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد توقيف ثلاثة رجال في يناير الماضي، وما زالوا قيد الاحتجاز. ووجهت إلى الموقوفين تهم تتعلق بجرائم ضد الصحة العامة بسبب الاتجار بالمخدرات، عقب تحقيق بدأ في سبتمبر 2025، بعد اعتراض أربع شحنات بريدية في مطار أليكانتي-إلتشي ميغيل إرنانديث، البوابة الجوية لمنطقة أليكانتي وكوستا بلانكا جنوب شرق البلاد.

وأظهرت التحاليل أن المواد المضبوطة تبلغ سبعة كيلوغرامات تعود إلى نبات "بابافير سومنيفروم" (خشخاش الأفيون)، المرتبط بإنتاج الأفيون ومشتقاته. ولاحظ المحققون استخدام اللقب نفسه في جميع الشحنات، سواء للمرسلين أو المستلمين وأن الطرود أُرسلت من عناوين مختلفة في بلدية لوس ألكاثاريس بإقليم مورسيا.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية ثلاثة رجال من العائلة نفسها، جميعهم من مواليد الهند، حيث جرى توقيفهم وضبط مخزون يقدر بـ527 كيلوغراما من نبات الخشخاش. كما أظهرت مراجعة قواعد بيانات الشرطة ارتباطهم بسرقات حديثة لمحاصيل الخشخاش من مزارع قانونية مخصصة للاستخدامات الدوائية في مقاطعة ألباسيتي.

وقال المتحدث باسم الحرس المدني ألفارو جاياردو إن إسبانيا تضم زراعات قانونية للخشخاش مخصصة للاستخدام الطبي، "لكن استخراج الأفيون بصورة غير قانونية بغرض الاستهلاك أو الاتجار أمر خطير إذا تم دون رقابة، لأنه مادة مخدرة".

وأحيل الموقوفون إلى محكمة التحقيق في الدائرة القضائية لمدينة إلتشي، التي أمرت بإيداعهم السجن على ذمة التحقيق.

