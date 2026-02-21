إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل

أفادت "القناة السابعة" العبرية، بأن حزب الله يستعد لحرب محتملة ضد إسرائيل، وذلك في ظل التقييم القائل بأن إيران تضغط على حزب الله للانضمام إلى الحرب إذا ما تم شن حملة ضدها.

في غضون ذلك، زعمت مصادر تحدثت إلى قناة “العربية” السعودية أن الغارات الجوية التي وقعت أمس الجمعة في وادي لبنان، في عمق البلاد، كانت "مقدمة" لعملية عسكرية إسرائيلية - والتي يبدو أنها تنفذ بالتزامن مع الهجمات في إيران.

ونقل التقرير عن مصادر مقربة من حزب الله، ادعت لقناة “العربية” إن حزب الله لا يديره حالياً قادة لبنانيون، بل يديره ضباط من الحرس الثوري الإيراني - بعضهم موجود بالفعل في لبنان.

وبحسب المصادر، فإن ضباط الحرس الثوري الإيراني ليسوا مسؤولين فقط عن استعادة قدرات حليفهم حزب الله، بل يشرفون شخصياً على الخطط ويجتمعون مع فرق حزب الله في مناطق مختلفة لنقل التعليمات.

وبحسب التقرير، التقى الضباط الإيرانيون أنفسهم أيضاً بأفراد من وحدة الصواريخ التي تعرضت للهجوم أمس في منطقة البقعة.