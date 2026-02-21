قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور

كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه؛ ما عكس تحركا واضحا من الشركات لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

 أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر

1- بروتون ساجا

تعتمد سيارة بروتون الجديدة على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

 السيارة بروتون ساجا، تأتي بفئة واحدة بسعر 650 ألف جنيه .

2- ميتسوبيشي أتراج 

تعتمد ميتسوبيشي أتراج الجديدة على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

 السيارة ميتسوبيشي أتراج، فتاتي بفئة واحدة بسعر 670 ألف جنيه‎.‎‏

3- شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

أما عن سعر السيارة شيري أريزو 5، فهو ‏:

- الفئة الأولي بسعر ‏665 ألف جنيه ‏

- الفئة الثانية بسعر ‏699 ألف جنيه

- الفئة الثالثة بسعر ‏740 ألف جنيه

4- رينو تاليانت

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT.

أما عن سعر السيارة رینو تالیانت، فهو ‏:

‏- الفئة الأولي بسعر ‏675 ألف جنيه ‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏725 ألف جنيه                          

5- نيسان صني

زودت نيسان صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

أما عن سعر السيارة نيسان صني 2026، فهو ‏:

‏- الفئة الأولي بسعر ‏‏695‏ ألف جنيه ‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏‏745‏ ألف جنيه                      

سوق السيارات المصري السيارات أرخص 5 سيارات أتوماتيك بروتون ساجا ميتسوبيشي أتراج شيري أريزو 5 رينو تاليانت نيسان صني

