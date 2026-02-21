ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع برشلونة على ضم مدافع دورتموند

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي ريال مدريد الإسباني، سباق التعاقد مع برشلونة للتعاقد مع نيكو شلوتربيك، مدافع فريق بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية فإن شلوتربيك مرتبط بعقد حتى 2027 لكن دورتموند قد يبيعه إذا رفض التجديد ويُقدّر سعره بحوالي 50 مليون يورو.

وأضافت أن برشلونة مهتم أيضًا، فيما تراجعت احتمالية إنتقاله إلى بايرن ميونيخ.

واختتمت أن العلاقة الجيدة بين ريال مدريد ودورتموند قد تسهّل إتمام الصفقة.

ريال مدريد يتأخر أمام أوساسونا بهدف

تأخر فريق ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول أمام نظيره أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف أوساسونا عن طريق أنتي بوديمير في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارباخال، راؤول أسينسيو، دافيد ألابا وألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، فيما يأتي فريق أوساسونا في المركز 10 برصيد 30 نقطة.