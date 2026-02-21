قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
14 مارس.. الحكم على الفنان محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته
أمير محروس ينشر لقطات من كواليس نقصاك القعدة لعمرو دياب رمضان 2026
القبض على عنصر جنائي قتل قطة بواسطة كلبين في الإسكندرية
مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع برشلونة على ضم مدافع دورتموند

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي ريال مدريد الإسباني، سباق التعاقد مع برشلونة للتعاقد مع نيكو شلوتربيك، مدافع فريق بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية فإن شلوتربيك مرتبط بعقد حتى 2027 لكن دورتموند قد يبيعه إذا رفض التجديد ويُقدّر سعره بحوالي 50 مليون يورو.

وأضافت أن برشلونة مهتم أيضًا، فيما تراجعت احتمالية إنتقاله إلى بايرن ميونيخ.

واختتمت أن العلاقة الجيدة بين ريال مدريد ودورتموند قد تسهّل إتمام الصفقة.

ريال مدريد يتأخر أمام أوساسونا بهدف

تأخر فريق ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول أمام نظيره أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

 

وجاء هدف أوساسونا عن طريق أنتي بوديمير في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارباخال، راؤول أسينسيو، دافيد ألابا وألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، فيما يأتي فريق أوساسونا في المركز 10 برصيد 30 نقطة.

ريال مدريد برشلونة شلوتربيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

الحريق أعلى العقار

وقت الإفطار.. السيطرة على حريق في غية حمام بإمبابة.. صور

فرد الأمن الإداري

رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد الأمن في التجمع يعترف .. تفاصيل

المتهم

خلاف على أولوية الجلوس.. ضبط شخص تعدى على فتاة داخل أتوبيس في القليوبية

بالصور

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

سعر نيسان صنى 2015 المستعملة

نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر.. عادات يومية تفاقم الحالة

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد